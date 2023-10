Ihnen treu bleiben: Cornell-Alumni erzählen Geschichten über Integrität bei beruflichen Herausforderungen

In einer Podiumsdiskussion mit dem Titel REALTalk werden zwei erfolgreiche Alumni der Cornell University ihre persönlichen Geschichten darüber erzählen, wie sie angesichts beruflicher Herausforderungen Integrität bewahren. Die Veranstaltung mit dem Thema „Staying True to You“ findet am 13. Oktober in Barnes Hall statt.

An der Podiumsdiskussion werden Alyssa Gagliardi Sleasman, eine ehemalige Profi-Eishockeyspielerin und Trainerin, und Irene Li, eine mit dem James Beard Award ausgezeichnete Köchin und Gastronomin, teilnehmen. Beide Alumni haben in ihren jeweiligen Bereichen hervorragende Leistungen erbracht und werden Licht auf die Schwierigkeiten werfen, mit denen sie konfrontiert waren, während sie sich selbst treu blieben.

Für die kostenfreie und öffentlich zugängliche Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, die Diskussion per Livestream zu übertragen.

Ziel des Panels ist es, die Herausforderung zu erkunden, die sich daraus ergibt, dass man sein ganzes Ich an den Arbeitsplatz bringt. Shura Gat, stellvertretende Studiendekanin und Direktorin des Gender Equity Resource Center, betont, wie wichtig es ist, zu lernen, wann und wie wir das Risiko eingehen, als unser authentisches Selbst aufzutreten. Die Geschichten dieser bemerkenswerten Absolventen werden Einblicke in die Art und Weise geben, wie sie mit ihren sich überschneidenden Identitäten und Werten umgehen und gleichzeitig ihre Integrität am Arbeitsplatz bewahren.

Die REALTalk-Podiumsdiskussion ist eine Gelegenheit für Studenten und Fachleute, wertvolle Erkenntnisse von diesen erfahrenen Cornell-Alumni zu gewinnen. Es ermutigt die Teilnehmer, über ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken und darüber nachzudenken, wie sie sich selbst treu bleiben können, während sie sich beruflichen Herausforderungen stellen.

