Die bevorstehende Sonnenfinsternis: Was Sie wissen müssen

Wenn Sie sich auf der Zentralinsel befinden, können Sie während der bevorstehenden Sonnenfinsternis mit einer Sonnenbedeckung von etwa 80 % rechnen, wobei die beste Beobachtungszeit um 9:30 Uhr liegt. Um die beste Sicht zu erhalten, wird empfohlen, eine gute Ost-/Südostausrichtung zu finden Aussichtspunkt, der tief am Horizont liegt. Allerdings kündigt der Wetterbericht derzeit Wolken und Schauer an, die die Sicht auf die Sonnenfinsternis einschränken könnten.

Es ist wichtig zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonne, selbst während einer partiellen Sonnenfinsternis, zu dauerhaften Augenschäden führen kann. Um die Sonnenfinsternis sicher betrachten zu können, sollten Sie eine Sonnenfinsternisbrille verwenden, die in gutem Zustand und frei von Kratzern oder Löchern ist. Alternativ können Sie einen Sonnenfilter an einem Teleskop verwenden.

Die bevorstehende Sonnenfinsternis wird in Nanaimo nur zu etwa 20 % Sonnenbedeckung führen, aber selbst dieser Teilblick ist ein Erlebnis wert. Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird voraussichtlich Anfang April 2024 stattfinden. Wenn Sie jedoch Zeuge eines wirklich spektakulären Ereignisses werden möchten, können Sie sich auf eine totale Sonnenfinsternis freuen. Der Pfad der Totalität für die bevorstehende Sonnenfinsternis verläuft durch den amerikanischen Bundesstaat Oregon in südöstlicher Richtung durch Texas zur Ostseite Mexikos. Die Menschen in dieser Region werden erleben, wie 99 % der Sonne ausgeblendet wird und ein dünner Lichtring entsteht, der als ringförmige Sonnenfinsternis bekannt ist.

Wenn Sie die Sonnenfinsternis jedoch nicht persönlich miterleben können, überträgt die NASA die ringförmige Sonnenfinsternis auf ihrem YouTube-Kanal.

