Fortschritte in der Quantensensorik: Überwindung der zufälligen Teilchenrotation

Forscher der University of Science and Technology of China haben durch die Nutzung des Stickstoff-Leerstellen-Zentrums (NV) in einem einzelnen Nanodiamanten erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der Quantensensorik erzielt. Ihre bahnbrechende Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, befasst sich mit dem Problem der zufälligen Partikelrotation, einer Herausforderung, die herkömmliche Methoden der Magnetresonanzdetektion behindert hat.

Die Fähigkeit, Moleküle unter physiologischen In-situ-Bedingungen zu erkennen und zu analysieren, ist entscheidend für das Verständnis biologischer Prozesse und die Aufdeckung von Konformationsänderungen in Biomolekülen während physiologischer Funktionen. Der NV-Center-Quantensensor bietet hohe Empfindlichkeit, hervorragende Biokompatibilität und die Fähigkeit, einzelne Moleküle mithilfe der Magnetresonanz bei Raumtemperatur zu erkennen. Dies macht es im Vergleich zu herkömmlichen Magnetspektralresonanzinstrumenten zu einem idealen Kandidaten für die physiologische In-situ-Detektion.

Frühere Studien, die die Bewegung von Nanodiamanten in lebenden Zellen verfolgten, zeigten jedoch deren zufällige Rotation sowohl innerhalb der Zelle als auch auf der Zellmembran. Diese Rotationsbewegung machte die bestehenden Magnetresonanz-Detektionsmethoden unwirksam. Um diese Herausforderung zu meistern, entwickelte das Forschungsteam eine Amplitudenmodulationssequenz, die gleichmäßig verteilte Energieniveaus im NV-Zentrum erzeugt.

Wenn das Energieniveau des NV-Zentrums mit dem des Zielmoleküls übereinstimmt, kommt es zu Resonanz, die zu einer Zustandsänderung des NV-Zentrums führt. Durch Scannen der Modulationsfrequenz konnten die Forscher eine Elektronenspinresonanzspektroskopie (EPR) des Zielmoleküls durchführen. Wichtig ist, dass die Position des Spektralpeaks nicht von der räumlichen Ausrichtung des NV-Zentrums beeinflusst wird, wodurch die durch zufällige Partikelrotation verursachten Einschränkungen überwunden werden.

Das Forschungsteam demonstrierte die Wirksamkeit seines Ansatzes, indem es Ionen in der Lösungsumgebung von Nanodiamanten mithilfe von EPR-Spektroskopie unter In-situ-Bedingungen maß. Insbesondere konnten sie erfolgreich Sauerstoff-Vanadium-Ionen nachweisen, die biologische Funktionen haben. Das von einem einzelnen sich bewegenden Nanodiamanten gemessene EPR-Spektrum ermöglichte die Analyse und Bestimmung der ultrafeinen Konstante dieser Ionen.

Dieser Durchbruch zeigt nicht nur die Machbarkeit der Nutzung des NV-Zentrums in Nanodiamanten für die In-situ-Magnetresonanzdetektion in lebenden Zellen, sondern erweitert auch die Detektionsfähigkeiten von festen Bedingungen auf eine wässrige Lösungsumgebung. Die Forscher glauben, dass ihre Arbeit neue Wege für die Untersuchung intrazellulärer physiologischer Prozesse eröffnen und das Gebiet der Quantensensorik in den Biowissenschaften voranbringen wird.

FAQ:

F: Was ist das NV-Zentrum?

A: Das NV-Zentrum bezieht sich auf das Stickstoff-Leerstellenzentrum, bei dem es sich um einen Defekt in einem Diamantkristallgitter handelt, der aus einem substituierten Stickstoffatom und einer benachbarten Gitterlücke besteht.

F: Was ist Elektronenparamagnetische Resonanzspektroskopie (EPR)?

A: EPR-Spektroskopie ist eine Technik zur Untersuchung des Verhaltens ungepaarter Elektronen in Molekülen oder Materialien, indem diese einem Magnetfeld ausgesetzt und die absorbierte oder emittierte Energie gemessen werden.

F: Wie überwindet die Amplitudenmodulationssequenz die zufällige Teilchenrotation?

A: Die Amplitudenmodulationssequenz erzeugt gleichmäßig verteilte Energieniveaus im NV-Zentrum, sodass Resonanz auftreten kann, wenn die Energieniveaus mit denen des Zielmoleküls übereinstimmen. Dies ermöglicht eine genaue Erkennung unabhängig von der räumlichen Ausrichtung des NV-Zentrums, die durch zufällige Partikelrotation verursacht wird.