Neue Forschung enthüllt, wie Pflanzen kommunizieren und sich gegen Insekten verteidigen

Untersuchungen eines Teams unter der Leitung von Professor Masatsugu Toyota an der Saitama-Universität in Japan haben Aufschluss über die Mechanismen gegeben, mit denen Pflanzen kommunizieren und Abwehrreaktionen gegen Insektenangriffe aktivieren. Die in Nature Communications veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Rolle flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), die von Pflanzen freigesetzt werden, wenn sie durch Insekten oder mechanisch beschädigt werden.

Pflanzen geben VOCs in die Atmosphäre ab, wenn sie von Insekten verletzt werden, und dienen als Gefahrenhinweise für benachbarte Pflanzen. Als Reaktion darauf aktivieren diese unbeschädigten Pflanzen Abwehrmechanismen, um sich selbst zu schützen. Dieses Phänomen der Luftkommunikation zwischen Pflanzen durch VOCs wurde bei über 30 verschiedenen Pflanzenarten beobachtet. Die molekularen Mechanismen, die der Wahrnehmung von VOCs und der Auslösung von Abwehrreaktionen zugrunde liegen, sind jedoch weiterhin unklar.

Mithilfe innovativer Geräte und Echtzeit-Fluoreszenzbildgebung visualisierte das Forschungsteam Fluoreszenzausbrüche bei einer Senfpflanzenart namens Arabidopsis thaliana, nachdem sie VOCs ausgesetzt war, die von insektengeschädigten Pflanzen abgegeben wurden. Durch die Überwachung von Veränderungen der intrazellulären Kalziumkonzentration konnten die Forscher beobachten, wie Pflanzen VOCs aufnehmen und darauf reagieren.

Das Team entdeckte, dass zwei spezifische VOCs, (Z)-3-Hexenal und (E)-2-Hexenal, beides Aldehyde mit sechs Kohlenstoffatomen, die als flüchtige Bestandteile grüner Blätter (Green Leaf Volatiles, GLVs) bekannt sind, in Arabidopsis-Pflanzen Kalziumsignale induzieren. Bei diesen GLVs handelt es sich um luftgetragene Chemikalien, die von Pflanzen abgegeben werden, wenn sie durch mechanische Kräfte oder Pflanzenfresser beschädigt werden. Wenn sie diesen VOCs ausgesetzt wurden, regulierten Arabidopsis-Pflanzen verteidigungsbezogene Gene hoch.

Um den Zusammenhang zwischen Kalziumsignalen und Abwehrreaktionen besser zu verstehen, behandelten die Forscher Arabidopsis-Pflanzen mit Kalziumkanalhemmern und Chelatbildnern. Die Hemmung der Kalziumsignale führte zur Unterdrückung der verteidigungsbezogenen Geninduktion, was den Beweis dafür liefert, dass Arabidopsis GLVs wahrnimmt und Abwehrreaktionen auf kalziumabhängige Weise aktiviert.

Diese Forschung liefert neue Erkenntnisse über die Art und Weise, wie Pflanzen kommunizieren und sich gegen Insektenangriffe verteidigen. Das Verständnis dieser molekularen Mechanismen könnte möglicherweise zur Entwicklung neuer Strategien für den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung genutzt werden.

Quellen:

– Quellartikel: Nature Communications

– Arabidopsis: Eine Gattung kleiner Blütenpflanzen aus der Familie der Senfgewächse

– Flüchtige organische Verbindungen (VOCs): Gasförmige organische Substanzen, die bei Raumtemperatur leicht verdampfen

– Green Leaf Volatiles (GLVs): VOCs, die von Pflanzen bei Beschädigung abgegeben werden und einen charakteristischen Grasgeruch aufweisen