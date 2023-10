Umwandlung trockener Gebiete in Kohlenstoffabscheidungssysteme

Forscher schlagen vor, dass trockene Gebiete wie Wüsten als wirksame Systeme zur COXNUMX-Abscheidung genutzt werden könnten, ohne mit der landwirtschaftlichen Landnutzung zu konkurrieren. In einem in Trends in Plant Science veröffentlichten Meinungspapier schlägt ein Team von Pflanzenwissenschaftlern die Umwandlung trockener Ökosysteme in Kohlenstoffsenken vor, indem die Bodengesundheit verbessert, die Photosyntheseeffizienz verbessert und die Wurzelbiomasse erhöht wird. Dies kann durch die optimale Kombination von Pflanzen, Bodenmikroben und Bodentyp erreicht werden, um einen biogeochemischen Prozess zu ermöglichen, der als Oxalat-Carbonat-Weg bekannt ist.

Der Oxalat-Carbonat-Weg nutzt aridenangepasste Pflanzen, die Oxalate produzieren, bei denen es sich um Ionen handelt, die Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten. Bestimmte Bodenmikroben nutzen Oxalate als Kohlenstoffquelle und geben Karbonatmoleküle in den Boden ab. Beim Anbau in alkalischen und kalziumreichen Böden reagiert das Karbonat mit Kalzium und bildet stabile Kalziumkarbonatablagerungen. Dieser Prozess bindet effektiv Kohlenstoff aus der Atmosphäre und schafft unterirdische Kohlenstoffsenken.

Der Vorteil der Nutzung trockener Gebiete zur COXNUMX-Abscheidung besteht darin, dass sie nicht mit landwirtschaftlichen oder Nahrungsmittelproduktionsflächen konkurrieren. Während Bäume allgemein als wirksame Systeme zur COXNUMX-Abscheidung gelten, konkurriert die Wiederaufforstung direkt mit der Landwirtschaft um Ackerland. Trockengebiete hingegen machen etwa ein Drittel der Landflächen aus und werden derzeit nicht ausreichend genutzt.

An Trockenheit angepasste Pflanzen haben Mechanismen entwickelt, um mit Wasserknappheit und extremen Temperaturen umzugehen. Einige haben Wurzelsysteme, die tief in den Boden reichen, um verborgene Wasserquellen zu erschließen, während andere verschiedene Formen der Photosynthese nutzen, um den Wasserverlust zu minimieren. Oxalogene Pflanzen, die große Mengen an Oxalaten produzieren, können diese in Dürreperioden in Wasser umwandeln. Unter bestimmten Bedingungen wird ein Teil des Kohlenstoffs aus diesen Oxalaten als stabile Kohlenstoffablagerungen unter der Erde abgelagert.

Durch die Verstärkung des natürlich vorkommenden biogeochemischen Prozesses in Trockengebieten können diese Ökosysteme in Kohlenstoffsenken mit gesünderen Böden und Pflanzen umgewandelt werden. Die Autoren schlagen vor, mit kleinen Taschen wiederbegrünter Lebensräume zu beginnen, die als „Fruchtbarkeitsinseln“ bekannt sind und von denen aus sich Pflanzen und Mikroben ausbreiten können, um einen Vegetationsteppich zu bilden. Dieser Ansatz hat das Potenzial, die Kohlenstoffbindung sowohl in Pflanzen als auch im Boden innerhalb eines Jahrzehnts deutlich zu steigern.

Der Erfolg dieser Methode hängt jedoch von Faktoren wie der Pflanzenwachstumsrate ab, die unter wasserarmen Bedingungen tendenziell langsam ist. Die Implementierung dieser Technologie in verschiedenen trockenen Ländern wird auch auf finanzielle und politische Unterstützung angewiesen sein.

