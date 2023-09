Neue Entdeckung: Ein kleines Schwarzes Loch verschlingt einen sonnenähnlichen Stern in einer nahegelegenen Galaxie

Astronomen der Universität Leicester haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Ein Stern, der unserer Sonne ähnelt, wird nach und nach von einem kleinen Schwarzen Loch verschlungen. Der Stern mit dem Namen Swift J0230 befindet sich in der nahegelegenen Galaxie 2MASX J02301709+2836050, etwa 500 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Dieser Befund liefert ein „fehlendes Glied“ in unserem Verständnis von Schwarzen Löchern und ihrer Störung umlaufender Sterne.

Die Astronomen entdeckten den Stern mithilfe eines neuen, für das Neil Gehrels Swift Observatory entwickelten Instruments mithilfe eines hellen Röntgenblitzes, der vom Zentrum der Galaxie ausging. Weitere Beobachtungen ergaben, dass Swift J0230 sieben bis zehn Tage lang hell leuchtete, bevor es abrupt abschaltete und diesen Zyklus alle 7 Tage wiederholte.

Dieses Verhalten fällt zwischen zwei Arten von Ausbrüchen, die typischerweise mit Wechselwirkungen zwischen Schwarzen Löchern verbunden sind: quasi-periodische Eruptionen und periodische nukleare Transienten. Die Emissionen von Swift J0230 treten regelmäßig auf, was darauf hindeutet, dass es die Lücke zwischen den beiden Arten von Ausbrüchen schließt.

Basierend auf Modellen, die für ähnliche Ereignisse entwickelt wurden, stellten die Wissenschaftler fest, dass Swift J0230 einen Stern von ähnlicher Größe wie unsere Sonne darstellt, der ein massearmes Schwarzes Loch im Zentrum seiner Galaxie umkreist. Während die Umlaufbahn des Sterns ihn in die Nähe der intensiven Anziehungskraft des Schwarzen Lochs bringt, wird Material in der Größe von drei Erden aus der Atmosphäre des Sterns gezogen und erhitzt, während es in das Schwarze Loch fällt. Bei diesem Prozess wird eine erhebliche Menge an Röntgenstrahlen freigesetzt.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Phil Evans, erklärte, dass dies die erste Beobachtung sei, bei der ein sonnenähnlicher Stern wiederholt von einem massearmen Schwarzen Loch zerfetzt und verschlungen werde. Die Entdeckung dieser „wiederholten, teilweisen Gezeitenstörungen“ liefert wertvolle Einblicke in die Art der beteiligten Objekte und deren Häufigkeit.

Die Forscher schätzen, dass das Schwarze Loch, das Swift J0230 verschlungen hat, zwischen dem 10,000- und 100,000-fachen der Masse unserer Sonne hat, was im Vergleich zu supermassiven Schwarzen Löchern, die typischerweise im Zentrum von Galaxien zu finden sind, relativ klein ist. Die Studie unterstreicht das Potenzial für die Entdeckung weiterer Objekte wie Swift J0230 mithilfe neuer Tools zur Transientenerkennung.

Insgesamt erweitert diese neue Entdeckung unser Verständnis der Wechselwirkung zwischen Schwarzen Löchern und umlaufenden Sternen erheblich und wirft Licht auf das faszinierende Phänomen der Sternenzerstörung durch Schwarze Löcher mit geringer Masse.

Quellen:

– University of Leicester (Pressemitteilung)

– Naturastronomie (Zeitschriftenartikel)