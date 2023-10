Royal Tyrrell Museum enthüllt seltenen Triceratops-Schädel

By

Das Royal Tyrrell Museum hat im Rahmen seiner neuen Ausstellung „Fossilien im Fokus“ einen vollständig erhaltenen Triceratops-Schädel enthüllt. Dieser Schädel, der 2015 von den Technikern des Museums gesammelt wurde, gilt als der vollständigste und am besten erhaltene Triceratops-Schädel in Kanada.

Der Triceratops war ein ceratopsischer Dinosaurier, der in der Kreidezeit lebte. Triceratops-Fossilien sind in Kanada selten, was dieses Exemplar umso bedeutender macht. Der Schädel ist über XNUMX m lang und hat eine Krause (Knochenschild), die über XNUMX m breit ist.

Dieser besondere Triceratops war noch nicht vollständig ausgereift und wäre größer geworden, wenn er länger gelebt hätte. Die Spitzen der Stirnhörner waren nach seinem Tod erodiert. Der Schädel wurde im Zuge paläontologischer Hochwasserschutzarbeiten nach schweren Überschwemmungen im Süden Albertas im Jahr 2013 entdeckt. Museumstechniker sammelten den Schädel und die meisten Unterkiefer im Laufe eines Monats ein.

Das Royal Tyrrell Museum untersuchte während dieser Expedition über 200 Kilometer Wasserstraßen und fand mehr als 200 neue Fossilienfundstellen. Der Triceratops-Schädel, der nach Callum Creek, wo er gefunden wurde, den Spitznamen „Calli“ trägt, wurde in den letzten sieben Jahren für die Forschung und Ausstellung vorbereitet.

Das Museum lädt jeden, der in Alberta ein Fossil entdeckt, ein, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Sie verfügen über ein Meldesystem und ermutigen die Menschen, alle spannenden und wissenschaftlich bedeutsamen Exemplare, die sie finden, einzureichen.

Das Museum wird nun weitere Forschungen zum Schädel durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen. Der Triceratops-Schädel wird im Royal Tyrrell Museum ausgestellt, damit Besucher ihn genießen und daraus lernen können.

