Seltener superblauer Mond erscheint über Großbritannien

Ein seltener superblauer Mond erschien in Großbritannien und begeisterte Sterngucker mit einem einzigartigen Himmelsereignis, das dieses Jahr nur einmal stattfinden wird. Entgegen seinem Namen hat ein blauer Mond nicht wirklich eine blaue Farbe, sondern bezieht sich auf das Auftreten eines zweiten Vollmonds innerhalb desselben Kalendermonats. Dieses Phänomen ist recht selten und tritt nur etwa alle zwei bis drei Jahre auf, da es in den meisten Monaten nur einen Vollmond gibt.

Es wurde erwartet, dass der superblaue Mond am Donnerstag gegen 8:6 Uhr BST aufgeht und am folgenden Tag gegen XNUMX:XNUMX Uhr BST untergeht. Allerdings war es am Mittwochabend sichtbar. Die beste Zeit, den Mond zu beobachten, sind optimale örtliche Bedingungen, wie zum Beispiel ein klarer Himmel mit geringer Wolkendecke und keine Hindernisse am Horizont.

Der Astronom Professor Don Pollacco von der University of Warwick erklärte, dass die scheinbare Größe des Mondes der der Sonne ähneln kann. Dies liegt daran, dass der Mond viel kleiner, aber näher an der Erde ist. Er diskutierte auch das Konzept der Supermonde, die auftreten, wenn ein Vollmond mit dem Mond zusammenfällt, der der Erde am nächsten ist. In diesen Fällen kann der Mond 10–15 % größer und 25–30 % heller erscheinen als ein normaler Vollmond.

Dr. Greg Brown, ein Astronom am Royal Observatory Greenwich, stellte fest, dass im August zwei seltene Ereignisse zusammentreffen: ein blauer Mond und ein Supermond. Die Definitionen dieser Ereignisse können jedoch variieren und werden nicht allgemein akzeptiert. Typischerweise wird ein blauer Mond als der zweite Vollmond in einem Kalendermonat definiert, während ein Supermond auftritt, wenn sich der Mond auf seiner Umlaufbahn am nächsten Punkt zur Erde befindet.

Insgesamt ist der superblaue Mond ein besonderes Ereignis für Himmelsbegeisterte, um die Wunder der Himmelswelt zu genießen und zu schätzen.

Quellen:

– Ellie Ng und Nina Massey, PA