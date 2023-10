Dutzende Millionen Menschen in Amerika werden Zeuge der seltenen „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis

Am Samstag wird in Amerika ein seltenes Himmelsereignis stattfinden, das als ringförmige Sonnenfinsternis oder „Feuerringfinsternis“ bekannt ist und Himmelsbeobachter im Westen der USA sowie in Teilen Mittel- und Südamerikas in seinen Bann ziehen wird. Während dieses Ereignisses richtet sich der Mond perfekt zwischen der Erde und der Sonne aus, verdeckt die Sonne teilweise und erzeugt einen schillernden ringähnlichen Effekt. Die Sonnenfinsternis dauert insgesamt etwa 2 1/2 bis 3 Stunden, wobei die Feuerringphase je nach Standort zwischen 3 und 5 Minuten dauert.

Der Weg der Sonnenfinsternis wird sich über einen etwa 130 Meilen breiten Streifen erstrecken, der im Nordpazifik beginnt und über Oregon in die Vereinigten Staaten gelangt. Anschließend wird es mehrere Bundesstaaten durchqueren, darunter Nevada, Utah, New Mexico und Texas, bevor es in den Golf von Mexiko gelangt. Der Feuerring wird auch in Mexiko, verschiedenen zentralamerikanischen Ländern, Kolumbien und Brasilien sichtbar sein. Zusätzlich zum ringförmigen Pfad wird in allen US-Bundesstaaten sowie in Kanada und den meisten Teilen Südamerikas eine sichelförmige partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen oder andere geeignete Schutzmaßnahmen zu verwenden, da normale Sonnenbrillen nicht ausreichen, um Augenschäden zu verhindern. Die NASA und andere Organisationen werden auch einen Livestream der Veranstaltung für diejenigen bereitstellen, die nicht persönlich dabei sein können.

Die Sonnenfinsternis am Samstag ist der Auftakt zu einer totalen Sonnenfinsternis, die in Mexiko stattfinden und am 8. April 2024 über die östliche Hälfte der Vereinigten Staaten und Kanadas hinwegfegen wird. Diese bevorstehende totale Sonnenfinsternis wird sich von der ringförmigen Sonnenfinsternis unterscheiden, ebenso wie der Mond in der perfekten Entfernung, um die Sonne vollständig abzudecken und so eine einzigartige Aussichtsmöglichkeit zu bieten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Auftreten einer Feuerringfinsternis in den Vereinigten Staaten relativ selten ist und die nächste nicht vor 2039 erwartet wird. Daher bietet die Veranstaltung dieses Wochenendes eine besondere Gelegenheit für Himmelsbegeisterte, diese unglaubliche Himmelskonstellation aus erster Hand mitzuerleben .

