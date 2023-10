Spektakuläre Sonnenfinsternis wird Himmelsbeobachter in den USA verblüffen

Eine spektakuläre Sonnenfinsternis wird an diesem Wochenende auf dem gesamten amerikanischen Festland zu sehen sein und bietet Menschen von Küste zu Küste die Möglichkeit, Zeuge eines seltenen astronomischen Phänomens zu werden. Die Veranstaltung findet am Samstag statt und glückliche Himmelsbeobachter in neun Bundesstaaten werden die Gelegenheit haben, einen seltenen „Feuerring“ am Himmel zu sehen.

Einwohner von Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas sowie Teilen von Kalifornien, Idaho, Colorado und Arizona werden erleben, wie der Mond die Sonne fast vollständig bedeckt und einen feurigen, orangefarbenen Ring um den Schatten des Mondes bildet . In anderen Bundesstaaten werden die Zuschauer mit einer partiellen Sonnenfinsternis verwöhnt, bei der der Mond nur einen Teil der Sonne verdeckt.

Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht und ihr Licht blockiert. Das Ereignis an diesem Samstag ist eine ringförmige Sonnenfinsternis, was bedeutet, dass der Mond einen ringförmigen Effekt um seinen Schatten erzeugt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Menschen während einer Sonnenfinsternis niemals direkt in die Sonne blicken sollten, auch wenn diese teilweise vom Mond verdeckt ist. Um Sonnenfinsternisse sicher beobachten zu können und Augenschäden vorzubeugen, sind spezielle Finsternisbrillen oder Lochprojektoren erforderlich.

Am Samstag können Himmelsbeobachter auf einem etwa 125 Meilen breiten Weg von Oregon nach Texas und durch Mittel- und Südamerika den gesamten „Feuerring“-Effekt beobachten. Die meisten Menschen in Nordamerika außerhalb dieses Pfades werden eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Die Veranstaltung in Oregon beginnt um 8:06 Uhr PT mit dem Beginn einer partiellen Sonnenfinsternis. Der Zeitraum der maximalen Abdeckung und des „Ring of Fire“-Effekts wird um 5:9 Uhr PT in Eugene, Oregon, etwa 18 Minuten dauern. An anderen Stellen entlang der ringförmigen Bahn wird die maximale Abdeckung zu unterschiedlichen Zeiten erreicht.

Die Sonnenfinsternis dieses Wochenendes wird aufgrund ihrer Seltenheit und ihres Verlaufs durch das amerikanische Festland mit großer Spannung erwartet. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die einen Teil der USA durchqueren wird, wird erst im Juni 2039 erwartet und wird nur durch Alaska verlaufen. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die die angrenzenden USA überquert, wird erst im Februar 2046 stattfinden.

Den Zuschauern wird empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und geeignete Zuschauerausrüstung zu verwenden, um dieses himmlische Ereignis sicher genießen zu können.

Definitionen:

Sonnenfinsternis: Ein himmlisches Ereignis, das auftritt, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht und ihr Licht teilweise oder vollständig blockiert.

Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt, was zu einem ringförmigen Effekt führt.

Ringförmiger Pfad: Der schmale Pfad, entlang dem die ringförmige Sonnenfinsternis sichtbar ist.

Quelle: NASA