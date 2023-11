Neu entdeckte Dinosaurierart gibt Aufschluss über die Evolution und das Schlafverhalten von Vögeln

Eine kürzlich ausgegrabene Dinosaurierart namens Jaculinykus yaruui bietet Einblicke in die Entwicklung des Vogelverhaltens und stellt frühere Vorstellungen über die Ruhepositionen von Dinosauriern in Frage. Die versteinerten Überreste von Jaculinykus yaruui wurden in der abgelegenen Wüste Gobi in der Mongolei gefunden und die Entdeckung wurde als großer Durchbruch in der paläontologischen Forschung gefeiert.

Im Gegensatz zu den meisten Dinosaurierfossilien wurde Jaculinykus yaruui in einer ungewöhnlichen Ruheposition gefunden, die dem Schlafstil moderner Vögel sehr ähnelt. Diese Entdeckung hat die Forscher verwirrt, da es sich um einen seltenen Fund auf dem Gebiet der Paläontologie handelt. Das Exemplar, das aus einem bemerkenswert gut erhaltenen Skelett besteht, gehört zu einer kleinen Gruppe theropoder Dinosaurier, die als Alvarezsauriden bekannt sind.

Alvarezsauriden kommen hauptsächlich im Nemegt-Becken der Wüste Gobi vor, wurden aber auch an verschiedenen anderen Orten auf der Welt entdeckt, darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada, Argentinien, Usbekistan, China und der Mongolei. Laut Kohta Kubo, einem Mitglied der Paläobiologie-Forschungsgruppe an der Hokkaido-Universität in Japan, weisen die Alvarezsauriden mehrere vogelähnliche Merkmale auf, was sie zu einem faszinierenden Studienobjekt macht.

Genauer gesagt war Jaculinykus yaruui ein kleiner Dinosaurier mit einer Länge von etwa 3 cm und einem Gewicht von weniger als 65 kg. Sein leichter Schädel, die großen Augenhöhlen und die unglaublich kurzen Vorderbeine mit nur zwei Fingern weisen auf vogelähnliche Merkmale hin. Interessanterweise waren seine Beine im Vergleich zum Rest des Körpers proportional länger, was auf fortgeschrittene Lauffähigkeiten schließen lässt.

Der wissenschaftliche Name dieses neu entdeckten Dinosauriers, Jaculinykus, bezieht sich auf einen kleinen Drachen oder eine kleine Schlange aus der griechischen Mythologie, während „yaruui“ sich auf das mongolische Wort für schnell oder hastig bezieht. Diese Namen spiegeln die einzigartigen Eigenschaften der Art sowie ihre potenzielle Beweglichkeit und schnelle Bewegung wider.

Diese bahnbrechende Entdeckung erweitert nicht nur unser Wissen über die Evolution der Dinosaurier, sondern stellt auch vorgefasste Meinungen über ihr Ruheverhalten in Frage. Die außergewöhnliche Erhaltung von Jaculinykus yaruui bietet Forschern eine seltene Gelegenheit, sich mit der Komplexität der Vogelentwicklung bei Dinosauriern zu befassen. Mit jeder neuen Entdeckung enthüllen wir weiterhin die Geheimnisse der alten Bewohner unseres Planeten.

FAQ:

F: Welche Bedeutung hat die Entdeckung von Jaculinykus yaruui?

Jaculinykus yaruui ist eine neu entdeckte Dinosaurierart, die bisherige Vorstellungen über die Ruhepositionen von Dinosauriern in Frage stellt und Licht auf die Entwicklung des Vogelverhaltens wirft.

F: Wie wurde Jaculinykus yaruui gefunden?

Die versteinerten Überreste von Jaculinykus yaruui wurden in der abgelegenen Gegend der Wüste Gobi im Süden der Mongolei entdeckt.

F: Was sind einige einzigartige Merkmale von Jaculinykus yaruui?

Jaculinykus yaruui hatte vogelähnliche Merkmale wie einen leichten Schädel, große Augenhöhlen, kurze Vorderbeine mit zwei Fingern und proportional lange Beine, die auf fortgeschrittene Lauffähigkeiten schließen ließen.

F: Wo kommen Alvarezsauriden hauptsächlich vor?

Alvarezsauriden, die Dinosauriergruppe, zu der Jaculinykus yaruui gehört, kommen hauptsächlich im Nemegt-Becken der Wüste Gobi vor. Sie wurden jedoch auch an Orten wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Argentinien, Usbekistan, China und der Mongolei entdeckt.