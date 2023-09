Studie zeigt, dass von Neandertalern geerbte Gene den Schweregrad von COVID-19 erhöhen

Eine neue Studie von Forschern des italienischen Mario-Negri-Instituts für pharmakologische Forschung hat ergeben, dass Personen, die schwere Fälle von COVID-19 erlebten, mit größerer Wahrscheinlichkeit bestimmte Gene besaßen, die sie von Neandertalern geerbt hatten. Die Studie konzentrierte sich auf die Provinz Bergamo, die das Epizentrum der Pandemie in Italien war.

Die in der Fachzeitschrift iScience veröffentlichte Studie ergab, dass ein erheblicher Teil des menschlichen Genoms mit dem Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 und der Entwicklung schwerer Symptome verbunden ist, insbesondere bei Bewohnern der am stärksten betroffenen Gebiete. An der Studie nahmen 1,200 Teilnehmer teil und die Analyse zeigte, dass drei der sechs Gene in einer Region auf Chromosom 3 mit einer erhöhten Anfälligkeit für schweres COVID-19 verbunden waren. Zu diesen Genen gehören CCR9 und CXCR6, die bei der Aktivität weißer Blutkörperchen und Entzündungen bei Infektionen eine Rolle spielen, sowie LZTFL1, das die Entwicklung und Funktion von Zellen der Atemwege reguliert.

Die Forscher stellten fest, dass unklar bleibt, welches der drei Gene die wichtigste Rolle spielt. Darüber hinaus identifizierte die Studie 17 neue Genomregionen, die mit schweren Erkrankungen oder dem Risiko einer Infektion verbunden sein könnten.

Ein besonders interessantes Ergebnis der Studie war, dass drei der sechs Gene, die mit dem Schweregrad von COVID-19 assoziiert sind, von Neandertalern geerbt wurden, insbesondere vom in Kroatien entdeckten Vindija-Genom. Während diese Gene einst Neandertaler schützten, lösen sie heute beim modernen Menschen eine überschießende Immunreaktion aus, die zu schwereren Erkrankungen führt.

Die Studie ergab auch, dass Personen mit dem Neandertaler-Haplotyp im Vergleich zu Personen ohne dieses genetische Erbe ein deutlich höheres Risiko hatten, schweres COVID-19 zu entwickeln, eine Intensivpflege zu benötigen und eine mechanische Beatmung zu benötigen. Das Vorhandensein des Neandertaler-Haplotyps war auch mit einer höheren Rate schwerer Fälle bei Verwandten ersten Grades verbunden.

Diese Studie liefert weitere Beweise für die Rolle, die die Genetik bei der Bestimmung des Schweregrads von COVID-19 spielt. Das Verständnis dieser genetischen Faktoren könnte möglicherweise dazu beitragen, Personen zu identifizieren, die möglicherweise anfälliger für schwere Erkrankungen sind, und sicherzustellen, dass geeignete Interventionen durchgeführt werden.

