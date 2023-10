Die Internationale Raumstation: Ein spektakulärer Flug über Tasmanien

Die Internationale Raumstation (ISS) absolvierte einen atemberaubenden Flug über Tasmanien und hinterließ bei den Zuschauern Ehrfurcht vor diesem Anblick. Die ISS, die die Erde in einer Höhe von über 400 Kilometern umkreist, zierte an einem klaren Freitagnachmittag gegen 4:07 Uhr den Himmel über dem Nordwesten Tasmaniens. In nur einer Minute glitt es über den Großen See und Hobart und erfasste fast den gesamten Staat in seinen Aufnahmen.

Die ISS umkreist die Erde etwa alle 90 Minuten auf einer nahezu perfekten Kreisbahn. Dies gibt den Zuschauern regelmäßig die Möglichkeit, seinen majestätischen Vorbeiflug über verschiedene Regionen der Welt mitzuerleben. Für diejenigen in Tasmanien wird die ISS am Freitagabend um 8:58 Uhr für etwa 5 Minuten und später um 10:34 Uhr für 1 Minute wieder sichtbar sein, abhängig von der Sicht und der Wolkendecke. Weitere Besichtigungsmöglichkeiten sind Samstag um 9:46 Uhr, Sonntag um 8:58 und 10:36 Uhr sowie Montag um 9:47 Uhr.

Während der ursprüngliche Artikel Zitate von Social-Media-Nutzern enthielt, die das Erlebnis festhielten, verfolgt dieser Artikel einen anderen Ansatz, indem er einen beschreibenden Satz des aufgenommenen Filmmaterials liefert. Leider ist das im Originalartikel erwähnte spezifische Filmmaterial hier nicht verfügbar, aber seien Sie versichert, der Anblick der ISS, die über Tasmanien fliegt, ist wirklich faszinierend.

FAQ:

F: Was ist die Internationale Raumstation?

A: Die Internationale Raumstation ist eine bewohnbare Raumstation, die als multinationales Gemeinschaftsprojekt dient, an dem Raumfahrtagenturen aus verschiedenen Ländern beteiligt sind, darunter NASA, Roskosmos, ESA, JAXA und CSA.

F: Wie oft umkreist die ISS die Erde?

A: Die ISS umkreist die Erde alle 90 Sekunden