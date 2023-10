West-British Columbia bietet erstklassige Beobachtung der seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis

By

West-British Columbia dürfte der beste Ort in Kanada sein, um eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis zu beobachten, obwohl bewölkter Himmel für einige Betrachter die Sicht beeinträchtigen könnte. Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne vorbeizieht und dabei einen hellen Halo um die dunkle Silhouette des Mondes erzeugt. Während Gebiete in Nordamerika wie Oregon bis Texas eine totale Sonnenfinsternis mit einem feurigen Ring erleben werden, können die Bewohner der Metropolregion Vancouver etwa 75 Prozent der Sonnenfinsternis ab 8:08 Uhr pazifischer Zeit beobachten.

72 Minuten später wird das Ereignis seinen Höhepunkt erreichen, wobei nur ein kleiner Sonnenstrahl sichtbar ist. Die Sonnenfinsternis wird voraussichtlich gegen 10:38 Uhr enden. Um eine sichere Beobachtung zu gewährleisten, organisieren die University of British Columbia und die Kwantlen Polytechnic University Beobachtungsveranstaltungen, bei denen Amateurastronomen Teleskope und Spezialbrillen verwenden können.

Allerdings sagt die Wettervorhersage für Samstag für einen Großteil der Südküste von British Columbia bewölkte Bedingungen und Schauer voraus, die die Sicht beeinträchtigen könnten. UBC hat erklärt, dass es seine Zuschauerparty absagen wird, wenn Wolken aufziehen, während Kwantlen plant, seine Veranstaltung drinnen mit einem Live-Stream fortzusetzen. Beide Universitäten hoffen auf einen klaren Himmel während der Sonnenfinsternis.

Douglas Scott, Physik- und Astronomieprofessor an der UBC, beschreibt eine partielle Sonnenfinsternis als „eines der großartigsten Naturschauspiele“ und ermutigt die Menschen, diese Gelegenheit zu nutzen. Laura Flinn, Physiklehrerin am Kwantlen Polytechnic, glaubt, dass die Sonnenfinsternis eine hervorragende Möglichkeit ist, das Interesse von Kindern an der Astronomie zu wecken und ihnen ein Gefühl für die Weiten des Universums zu vermitteln.

Diese ringförmige Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis, weltweit gibt es jedes Jahr nur wenige. Die letzte in Metro Vancouver sichtbare partielle Sonnenfinsternis fand im August 2017 statt, und die nächste vollständige ringförmige Sonnenfinsternis im Süden von British Columbia wird nicht vor dem 4. August 2111 erwartet. Allerdings müssen Zentral- und Ostkanada als nächste nicht so lange warten Die Sonnenfinsternis ist für den 8. April 2024 geplant und wird über Teilen von Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island sowie Neufundland und Labrador zu sehen sein.

Quellen: The Canadian Press