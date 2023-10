Seltene leuchtende Gastameise an neuem Standort in Schottland gefunden

Die leuchtende Gastameise, eines der seltensten Insekten Großbritanniens, wurde an einem neuen Standort in Royal Deeside, Schottland, entdeckt. Dieses einzigartige Insekt ist als Kuckuck der Ameisenwelt bekannt, da es nur in den Nestern von Waldameisen lebt und ein ähnliches Verhalten zeigt wie einige Arten von Kuckucksvögeln, die ihre Eier in die Nester anderer Vogelarten legen.

Die Wildtier-Reiseveranstalter Dan und Rachael Brown von Wild Discovery machten den überraschenden Fund in Crathie, in der Nähe von Balmoral Castle. Experten des James Hutton Institute in Aberdeen haben die Entdeckung bestätigt und festgestellt, dass die Zahl der beobachteten leuchtenden Gastameisen im Vergleich zu anderen Orten in Schottland außergewöhnlich hoch ist.

Dr. Jenni Stockan, Forschungswissenschaftlerin für Insektenökologie bei The Hutton, zeigte sich begeistert über die Entdeckung und erklärte, dass leuchtende Gastameisen weltweit bedroht seien und die Entdeckung einer neuen Population in Schottland daher eine gute Nachricht sei. Dies deutet auch darauf hin, dass die Waldameisenpopulationen in der Region gesund sind, was die Notwendigkeit unterstreicht, sie als wesentlichen Bestandteil des Ökosystems zu schützen.

Bisher wurde angenommen, dass die genetische Vielfalt der Leuchtenden Gastameise gering ist, da flügellose Männchen sich nicht weit von ihren Nestern entfernen können und die Waldameisenpopulationen in Schottland fragmentiert sind. Jüngste Untersuchungen von The Hutton, der York University und Forest Research stellen diese Annahme jedoch in Frage. Die Studie ergab, dass die genetische Vielfalt der Ameise sehr vielfältig ist, was darauf hindeutet, dass sie sich erfolgreich innerhalb von Standorten ausbreiten und möglicherweise neue Lebensräume in der Nähe besiedeln kann.

Die von Future Woodlands Scotland finanzierten Ergebnisse werfen nicht nur Licht auf die Populationsgenetik der Leuchtenden Gastameise, sondern unterstreichen auch die Bedeutung von Waldameisennestern als Schutzgebiete. Dr. Elva Robinson, Verhaltensökologin an der York University, vermutet, dass die hohe genetische Vielfalt der Ameise darauf hindeuten könnte, dass sie in Schottland häufiger vorkommt als bisher angenommen.

Diese Entdeckung der leuchtenden Gastameise in Royal Deeside erweitert unser Wissen über diese seltene Insektenart und unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung ihres einzigartigen Lebensraums in Waldameisennestern.

