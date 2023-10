NASA-Astronauten verzögern Weltraumspaziergang nach Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation

Die Mission zweier Astronauten, die einen Weltraumspaziergang außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) durchführen sollten, wurde aufgrund eines Kühlmittellecks verschoben. Der NASA-Astronaut Loral O'Hara und der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation Andreas Mogensen planten, im Rahmen eines Experiments während des Weltraumspaziergangs Mikroorganismen zu sammeln.

Die NASA berichtete, dass am 6. Oktober aus einem Reservekühler des Mehrzweck-Labormoduls Nauka der ISS Kühlmittel austrat, was die Umgebung der ISS veränderte. Während das Kühlmittel weder giftig noch gefährlich für die Besatzung ist, analysieren die Missionsingenieure das Leck und seine Auswirkungen, um sicherzustellen, dass kleine Spuren der Substanz nicht in interne Systeme gelangen, was im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung der Ausrüstung führen könnte.

Das Kühlmittelleck beeinträchtigte nicht nur den Weltraumspaziergang von O'Hara und Mogensen, sondern verzögerte auch einen weiteren geplanten Weltraumspaziergang für O'Hara und die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli. Diese bevorstehende Mission, die nun am 30. Oktober stattfinden wird, ist bemerkenswert, da es der vierte rein weibliche Weltraumspaziergang in der Geschichte sein wird.

Der erste rein weibliche Weltraumspaziergang fand 2019 mit den NASA-Astronautinnen Jessica Meir und Christina Koch statt. Es dauerte mehr als 20 Jahre, in denen die ISS im erdnahen Orbit operierte, bis dieser Meilenstein erreicht wurde. Jetzt haben O’Hara und Moghbeli die Gelegenheit, diese historische Tradition fortzusetzen, indem sie sechseinhalb Stunden außerhalb der ISS verbringen, die Elektronikausrüstung entfernen und die Hardware der Solaranlage austauschen.

Zusätzlich zu den verzögerten Weltraumspaziergängen sind zwei russische Kosmonauten, Oleg Kononenko und Nikolai Chub, für den 25. Oktober geplant, einen Weltraumspaziergang durchzuführen, um Wartungsarbeiten für Roskosmos außerhalb der ISS durchzuführen.

Die Sammlung von Mikroorganismen durch O’Hara und Mogensen wird nun während eines späteren Weltraumspaziergangs stattfinden, der als Spacewalk 90 bezeichnet wird.

