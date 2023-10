Schwimmende Astronauten verzögern Weltraumspaziergang aufgrund von Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation

By

Ein geplanter Weltraumspaziergang für zwei Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS) wurde aufgrund eines Kühlmittellecks außerhalb der ISS verzögert. Der NASA-Astronaut Loral O'Hara und der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation Andreas Mogensen sollten den Weltraumspaziergang durchführen, aber das Leck hat die NASA dazu veranlasst, den Zeitplan zu ändern, sodass der Weltraumspaziergang nun für später in diesem Jahr geplant ist.

Das Kühlmittelleck stammte von einem Reservekühler des Mehrzwecklabormoduls Nauka der ISS, der am 6. Oktober undicht wurde und nicht mehr funktionierte. NASA-Ingenieure bewerten derzeit die Situation und arbeiten an der Analyse des Kühlmittellecks. Während das Kühlmittel weder giftig noch gefährlich für die Besatzung ist, diskutieren Experten über Möglichkeiten, um zu verhindern, dass kleine Spuren der Substanz in interne Systeme gelangen und im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung der Ausrüstung führen.

Zusätzlich zur Verzögerung des Weltraumspaziergangs wirkte sich das Kühlmittelleck auch auf einen weiteren bevorstehenden Weltraumspaziergang aus, an dem O'Hara und die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli beteiligt waren. Dieser für den 30. Oktober geplante Weltraumspaziergang ist besonders bemerkenswert, da es sich um einen rein weiblichen Weltraumspaziergang handelt, der erst der vierte in der Geschichte ist.

Das Hauptziel des verzögerten Weltraumspaziergangs besteht darin, im Rahmen eines Experiments Mikroorganismen außerhalb der ISS zu sammeln. O'Hara und Mogensen werden später in diesem Jahr den Spacewalk 90 durchführen, um diese Aufgabe abzuschließen. Zuvor werden sie während des neu geplanten Weltraumspaziergangs auch an der Entfernung elektronischer Geräte und dem Austausch von Solaranlagen-Hardware an der Außenseite der ISS beteiligt sein.

Obwohl das Kühlmittelleck insgesamt zu Störungen des Zeitplans geführt hat, arbeiten die ISS-Besatzung und die NASA-Ingenieure fleißig daran, die Situation zu bewältigen und die Sicherheit und Funktionalität der Raumstation zu gewährleisten.

