Schnelle kollektive Bewegung von Eisenatomen im Erdkern entdeckt

Eine kürzlich von der University of Texas in Austin und Mitarbeitern in China durchgeführte Studie hat eine schnelle „kollektive Bewegung“ von Eisenatomen im inneren Erdkern ergeben. Diese Entdeckung könnte die in seismischen Daten beobachtete unerwartete Weichheit des Kerns erklären und hat erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Entstehung des Erdmagnetfelds.

Der feste innere Kern der Erde besteht aus Eisenatomen, die unter extremen Drücken dicht zusammengepackt sind. Die Studie ergab jedoch, dass bestimmte Gruppierungen von Eisenatomen im inneren Kern in der Lage sind, sich schnell zu bewegen und dabei die Gesamtstruktur des Eisens beizubehalten. Diese Bewegung, die als „kollektive Bewegung“ bezeichnet wird, ist vergleichbar damit, dass Gäste beim Abendessen ihre Plätze an einem Tisch wechseln.

Die Ergebnisse dieser Studie, die Laborexperimente und theoretische Modelle kombinierte, legen nahe, dass die Atome im inneren Kern beweglicher sind als bisher angenommen. Dies könnte eine Erklärung für verschiedene faszinierende Eigenschaften des inneren Kerns liefern, die Wissenschaftler seit Jahren vor Rätsel stellen. Es könnte auch Einblicke in die Rolle des inneren Kerns bei der Erzeugung des Erdmagnetfelds geben.

Der Hauptautor Jung-Fu Lin, Professor an der UT Jackson School of Geosciences, erklärte: „Jetzt kennen wir den grundlegenden Mechanismus, der uns beim Verständnis der dynamischen Prozesse und der Entwicklung des inneren Erdkerns helfen wird.“

Mit einer kleinen Eisenplatte und Hochgeschwindigkeitsprojektilen simulierten die Forscher im Labor die extremen Bedingungen im Erdkern. Die aus diesen Experimenten gesammelten Daten wurden dann in einem Computermodell für maschinelles Lernen verwendet, um das Verhalten von Atomen im inneren Kern zu untersuchen. Die Forscher erweiterten den Maßstab des Modells auf etwa 30,000 Atome und ermöglichten so die Beobachtung von sich bewegenden Atomgruppen unter Beibehaltung der hexagonalen Struktur.

Die Studie befasst sich auch mit der überraschenden Weichheit des inneren Kerns, die bei seismischen Messungen beobachtet wurde. Die Forscher vermuten, dass die in dieser Studie entdeckte erhöhte Atombewegung erklären könnte, warum der innere Kern unter solchen Drücken weniger starr und formbarer erscheint als erwartet.

Das Verständnis der Bewegung der Eisenatome im inneren Kern ist von entscheidender Bedeutung, da etwa die Hälfte der Energie, die das Erdmagnetfeld erzeugt, dem inneren Kern zugeschrieben werden kann. Diese neuen Erkenntnisse über die Aktivität auf atomarer Ebene im inneren Kern können zur zukünftigen Forschung zur Energieerzeugung und Wärmeverteilung im Kern sowie zur Dynamik des äußeren Kerns beitragen.

Die Studie mit dem Titel „Collective motion in hcp-Fe at Earth's inner core states“ wurde am 2. Oktober 2023 in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

