Studie zeigt, dass mehrere Pestizide im Pollen verschiedener Bienenarten gefunden wurden

Neue Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern des Trinity College Dublin und der Dublin City University haben Bedenken hinsichtlich der Exposition verschiedener Bienenarten gegenüber mehreren Pestiziden in Irland geweckt. Die Studie untersuchte Pestizidrückstände im Pollen von Nutzpflanzen an 12 Standorten in Irland sowie Pollen, die von Honigbienen und Hummeln an denselben Standorten gesammelt wurden.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass verschiedene Bienenarten möglicherweise unterschiedlich Pestiziden ausgesetzt sind, was darauf hindeutet, dass die Einschätzung des Pestizidrisikos für Honigbienen das Risiko für andere Bienenarten möglicherweise nicht genau widerspiegelt. Die Forscher fanden heraus, dass Pflanzenpollen mit Fungiziden kontaminiert waren, Honigbienenpollen größtenteils mit Fungiziden und Hummelpollen größtenteils mit Neonicotinoid-Insektiziden. Die meisten Verbindungen und die meisten Pestizidnachweise wurden im Hummelpollen gefunden.

Diese Ergebnisse geben Anlass zur Sorge hinsichtlich der weit verbreiteten Exposition von Bienen gegenüber mehreren Pestiziden. Die Studie hebt auch die potenzielle Toxizität der Kombination von Insektiziden und Fungiziden hervor, da frühere Studien gezeigt haben, dass die Kombination möglicherweise toxischer ist als jede einzelne Kategorie.

Elena Zioga, die Erstautorin der Studie, äußerte sich besorgt über die Expositionsunterschiede zwischen Bienenarten und das Vorhandensein von Neonikotinoiden im Hummelpollen, wenn diese nicht auf den beprobten Feldern ausgebracht wurden. Dies deutet darauf hin, dass entweder die Neonikotinoide an den Feldrändern verbleiben oder Bienen kontaminierten Pollen von außerhalb der beprobten Felder sammeln. Die Studie ergab auch, dass der Nachweis von Neonicotinoiden mit dem Vorhandensein von Wildpflanzen im Hummelpollen zunahm.

Die Ergebnisse dieser Forschung sind bedeutsam, da Bienen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung und der Unterstützung gesunder Ökosysteme spielen. Die Unterschiede in der Exposition zwischen Bienenarten weisen darauf hin, dass die Verwendung von Honigbienen als Referenz zum Verständnis der Pestizidexposition möglicherweise kein vollständiges Bild liefert.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Auswirkungen dieser Ergebnisse zu verstehen und die Auswirkungen der Pestizidexposition auf verschiedene Bienenarten zu untersuchen.

Quelle: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214