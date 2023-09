By

Die Raman-Spektroskopie ist ein weit verbreitetes industrielles Verfahren zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und Strukturkomponenten verschiedener Materialien. Es wurde erstmals 1928 von CV Raman beobachtet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Werkzeug für die Materialanalyse entwickelt. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Anwendung der Raman-Spektroskopie bei der Analyse von Glas- und Keramikmaterialien.

Die Raman-Spektroskopie nutzt Laserlicht zur Analyse. Wenn eine Probe von einem Laserlicht emittierte Photonen absorbiert, befinden sich die Photonen vorübergehend in einem instationären Zustand, bevor sie erneut emittiert werden. Die Frequenz der reemittierten Photonen erfährt eine Verschiebung, die sogenannte Raman-Verschiebung, die Einblicke in die Schwingungs-, Rotations- und andere niederfrequente Übergänge gibt, die innerhalb der Moleküle oder Molekülgruppen in der Probe auftreten.

Die Raman-Spektroskopie ist zerstörungsfrei und bietet qualitative Einblicke in Materialien. Bei der Analyse von Glas kann es durch charakteristische Hochfrequenzpeaks in den Spektren das Vorhandensein bestimmter Ionen erkennen lassen. Es wird auch bei der Untersuchung der Auswirkungen von Alkalimetallen auf Gläser eingesetzt, die zu Strukturveränderungen und Eigenschaftsänderungen führen können.

In der Keramikanalyse wird die Raman-Spektroskopie hauptsächlich zur Untersuchung der Keramikmineralogie und der in Glasuren vorhandenen glasartigen Bestandteile eingesetzt. Es bietet direkte Einblicke in die strukturellen Eigenschaften mineralischer Phasen und ist die einzige Technik, die amorphe und glasige Phasen identifizieren kann.

Das experimentelle Verfahren der Raman-Spektroskopie umfasst die Verwendung eines Lasers, eines Probenfachs, eines Spektrometers, eines Detektors und eines optischen Mikroskops. Die Probe wird entweder als feines Pulver oder mit einer flachen, polierten Oberfläche für die Analyse vorbereitet. Das von der Probe gestreute Licht wird gesammelt und durch ein Spektrometer analysiert, was zu einem Raman-Spektrum mit markanten Peaks führt, die bestimmten Schwingungsmoden entsprechen.

Um eine genaue Raman-Spektroskopie zu gewährleisten, können verschiedene Instrumente und Detektoren verwendet werden. Üblicherweise werden Laserquellen wie Argon-Ionen-Laser oder Helium-Neon-Laser eingesetzt. Dispersive Spektrometer und Fourier-Transformationsspektrometer sind die beiden am häufigsten verwendeten Spektrometertypen, wobei erstere häufiger vorkommen. Detektoren wie ladungsgekoppelte Bauelemente (CCDs) haben Photomultiplier-Röhren (PMTs) zur Signalerkennung ersetzt.

Neben der Zusammensetzungs- und Strukturanalyse wird die Raman-Spektroskopie in der Werkstofftechnik zur Qualitätskontrolle eingesetzt. Es hilft dabei, die Integrität von Glas- und Keramikmaterialien während des Herstellungsprozesses zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie den Industriestandards entsprechen. Die Raman-Spektroskopie ist auch bei der Untersuchung der Fehlerursachen in Glas- oder Keramikteilen wertvoll.

In neueren Forschungen wurden die Struktur und die chemische Stabilität von Telluridgläsern mittels Raman-Spektroskopie untersucht. Es wurden Fehler identifiziert, die durch laserinduzierte Modifikationen oder Kristallisation während der Datenerfassung verursacht wurden. Auch der schnelle Oxidationsprozess, der auf der Oberfläche von Telluridglas abläuft, erwies sich als häufige Fehlerquelle. Weitere Studien sind erforderlich, um diese Probleme anzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Raman-Spektroskopie eine vielseitige Technik zur Analyse von Glas- und Keramikmaterialien ist. Es liefert wertvolle Einblicke in ihre Zusammensetzung, Struktur und Eigenschaften. Mit fortschreitender Technologie verbessert der Einsatz künstlicher Intelligenz und auf maschinellem Lernen basierender Spektroskopie die Verarbeitung von Raman-Spektren und erweitert das Potenzial dieser Technik in verschiedenen Branchen.

Quellen:

– WZR Ceramic Solutions, 2022. Raman-Spektroskopie – Ein Schlüssel zur Keramikuntersuchung.