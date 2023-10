Der dringende Bedarf an Standardisierung und Qualitätskontrolle in der Stammzellforschung

By

Eine von der International Society for Stem Cell Research (ISSCR) organisierte Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern hat die Notwendigkeit einer Standardisierung und Qualitätskontrolle in der Stammzellforschung betont. Obwohl Forscher nur ihre besten und am besten charakterisierten Zelllinien bei Stammzellbanken einreichen, wurde festgestellt, dass über ein Drittel der eingereichten Zelllinien die Qualitätsprüfung nicht bestehen.

Als Reaktion auf dieses Problem hat die von Jack Mosher geleitete Task Force eine 75-seitige Reihe von Standards entwickelt, um die wissenschaftliche Forschung mit pluripotenten und Gewebestammzellen zu leiten. Das Dokument befasst sich mit verschiedenen Themen, darunter der Registrierung einer eindeutigen Kennung für Zelllinien, der Einhaltung der Spendereinwilligungsregeln sowie der Verhinderung von Kontaminationen und zufälligen Mutationen. Es enthält auch eine Checkliste für Berichterstattungspraktiken, die Forscher vor der Einreichung von Arbeiten anwenden können.

Die Standards wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren unter Einbeziehung zahlreicher Wissenschaftler entwickelt. Mosher und seine Kollegen haben einen zusammenfassenden Artikel in Stem Cell Reports, der Zeitschrift des ISSCR, veröffentlicht, um diese Bemühungen zu beschreiben.

In einem Interview mit Spectrum unterstreicht Mosher die Notwendigkeit dieser Standards und erklärt, dass im Bereich der Stammzellenforschung wachsende Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bestehen. Ziel der Standards ist es, die Transparenz zu erhöhen und letztlich die Qualität der wissenschaftlichen Forschung zu verbessern.

Die Umsetzung dieser Standards beinhaltet die Umsetzung bewährter Verfahren für die Verwendung von Stammzellen. Mosher betont, dass es in dem Dokument keine neuen Konzepte gibt, sondern vielmehr ein Fokus auf Bewusstsein und Transparenz. Obwohl der Begriff „Durchsetzung“ nicht verwendet wird, haben mehrere Zeitschriften Interesse an der Übernahme der im Standarddokument enthaltenen Checkliste bekundet.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat positiv auf die Standards reagiert und im Rahmen der Konferenzpräsentationen Feedback erhalten. Mosher ermutigt zu weiterem Feedback zur Verbesserung der Standards, da der Bereich der Stammzellenforschung dynamisch ist und sich ständig weiterentwickelt.

In Bezug auf die Autismusforschung sollen die Standards Empfehlungen für jeden geben, der erwachsenes Gewebe oder pluripotente Stammzellen verwendet, unabhängig von der spezifischen Krankheit oder dem untersuchten Zelltyp. Ihr Ziel ist es, Konsistenz und Zuverlässigkeit in der Stammzellforschung über verschiedene Disziplinen hinweg sicherzustellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ISSCR-Standards für die Stammzellenforschung den dringenden Bedarf an Standardisierung und Qualitätskontrolle auf diesem Gebiet berücksichtigen. Durch die Umsetzung bewährter Verfahren und die Erhöhung der Transparenz zielen diese Standards darauf ab, die Validität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Forschung mit Stammzellen zu verbessern.

Quellen:

– Spektrum, https://www.spectrumnews.org/opinion/qa/jack-mosher-new-standards-help-improve-stem-cell-research/

– Stammzellberichte, https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(18)30381-2