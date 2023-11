Radiokarbondatierung wirft neues Licht auf die antike Stadt Gezer

Neue Forschungen zur antiken Stadt Gezer haben eine Fülle von Informationen über ihre Zeitachse und historischen Ereignisse ans Licht gebracht. Die in der Open-Access-Zeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie liefert detaillierte Einblicke in den zeitlichen Ablauf der Ereignisse in Gezer und wirft Licht auf seine reiche Geschichte.

Gezer, eine antike Stadt in der südlichen Levante, ist in ägyptischen, assyrischen und biblischen Texten gut dokumentiert und wird oft mit Geschichten über Machtkämpfe und einflussreiche Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Dank jüngster Ausgrabungen, die eine kontinuierliche stratigraphische Abfolge zutage förderten, konnten Forscher eine absolute Chronologie der Ereignisse in der Stadt erstellen.

Mithilfe der Radiokarbondatierung ermittelte das Team um Lyndelle Webster von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 35 Daten aus organischem Material, das in sieben verschiedenen Schichten bei Gezer gefunden wurde. Diese Daten reichen vom 13. bis zum 9. Jahrhundert, einer Zeit, die von bedeutenden Veränderungen in der Stadt geprägt war, darunter Zerstörung, Wiederaufbau und Befestigung. Einige dieser Ereignisse stimmen mit Geschichten aus alten Texten überein, andere nicht.

Der durch diese Studie bereitgestellte Datensatz bietet ein wertvolles Werkzeug zum Testen der Korrelation zwischen den archäologischen Aufzeichnungen und antiken Texten. Beispielsweise deuten die Daten darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen einem bestimmten zerstörerischen Ereignis und den Handlungen des Pharaos Merneptah plausibel ist, während ein vermuteter Zusammenhang zwischen einem anderen Ereignis und dem Feldzug Hasaels durch die Datierung nicht gestützt wird.

Dieser neue Datensatz absoluter Daten ermöglicht es Forschern, die Ereignisse in Gezer besser zu verstehen und sie in einen breiteren regionalen Kontext einzuordnen. Es betont die entscheidende Rolle der Radiokarbondatierung bei der Rekonstruktion der Geschichte von Stätten, der Beilegung von Debatten und der Prüfung von Zusammenhängen zwischen archäologischen Überresten und schriftlichen Quellen.

FAQ

Was ist Gezer?

Gezer ist eine antike Stadt in der südlichen Levante. Es erscheint in verschiedenen historischen Texten und wird mit bedeutenden Ereignissen und Figuren in Verbindung gebracht.

Was haben die jüngsten Ausgrabungen in Gezer ergeben?

Die jüngsten Ausgrabungen in Gezer brachten eine kontinuierliche stratigraphische Abfolge zutage, die eine detaillierte Datierung und die Erstellung einer absoluten Chronologie der Ereignisse in der Stadt ermöglichte.

Wie kamen die Forscher an die Termine für die Ereignisse in Gezer?

Die Forscher nutzten die Radiokarbondatierung organischer Materialien, hauptsächlich Samen, die in sieben verschiedenen Schichten bei Gezer gefunden wurden.

Was ermöglicht der neu gewonnene Datensatz den Forschern?

Der Datensatz stellt eine unabhängige Quelle absoluter Daten dar, die zum Testen von Korrelationen zwischen den archäologischen Aufzeichnungen und antiken Texten verwendet werden können und so ein besseres Verständnis der Ereignisse in Gezer und ihres regionalen Kontexts ermöglichen.

Welche Bedeutung hat die Radiokarbondatierung bei der Untersuchung antiker Stätten?

Die Radiokarbondatierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Rekonstruktion der Geschichte von Stätten, der Beilegung von Debatten und der Prüfung von Zusammenhängen zwischen archäologischen Überresten und schriftlichen Quellen.

Quelle: phys.org