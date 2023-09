Neue Einblicke in supermassereiche Schwarze Löcher und Galaxien

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung über den Zusammenhang zwischen Staub, der supermassereiche Schwarze Löcher umgibt, und Radioemissionen leuchtender Galaxien gemacht. Möglich wurde dieser Befund durch die Analyse mit dem Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

DESI, das derzeit eine fünfjährige Untersuchung durchführt, lieferte optische Daten für etwa drei Millionen Quasare. Quasare sind helle Galaxien, die von supermassereichen Schwarzen Löchern angetrieben werden. Das Forschungsteam fand heraus, dass Quasare mit mehr Staub, die rötlicher erscheinen, stärkere Radioemissionen erzeugen als Quasare mit wenig bis gar keinem Staub, die sehr blau erscheinen.

Supermassereiche Schwarze Löcher gibt es im Zentrum fast jeder bekannten Galaxie, einschließlich unserer eigenen Milchstraße. In einigen Galaxien enthält der Kern reichlich Material, das das supermassereiche Schwarze Loch antreibt und vergrößert und es so aktiv und energiereich macht. Dies führt zur Bildung von Quasaren, die zu den hellsten Gebilden im Universum gehören.

Während die meisten Quasare aufgrund der Anwesenheit einer leuchtenden Materiescheibe, die um das zentrale Schwarze Loch wirbelt, intensiv blau erscheinen, haben Astronomen auch einen Bruchteil der Quasare beobachtet, die intensiv rot erscheinen. Die Natur dieser roten Quasare bleibt unklar, aber die Untersuchung ihrer Physik kann wertvolle Einblicke in die Staubausdehnung rund um den Zentralbereich liefern.

Das Team unter der Leitung von Dr. Victoria Fawcett von der Newcastle University nutzte spektroskopische Daten von DESI, um etwa 35,000 Quasare und ihre Staubkonzentrationen zu analysieren, und korrelierte diese Informationen mit ihren Radioemissionen. Ihre in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass rote Quasare im Vergleich zu blauen Quasaren eher starke Radioemissionen aufweisen.

Der Zusammenhang zwischen Rötung und Radioaktivität in Quasaren wird auf die starken Gasausströme aus dem supermassereichen Schwarzen Loch zurückgeführt. Diese Ausflüsse interagieren mit dem Staub in der Nähe und erzeugen Stoßwellen und Funkemissionen. Im Laufe der Zeit befreien diese Ausflüsse die zentrale Region der Galaxie von Staub und Gas und offenbaren schwächere Radioemissionen blauer Quasare.

Das Verständnis roter Quasare ist entscheidend für das Verständnis der langfristigen Entwicklung von Galaxien. Dr. Fawcett äußerte sich begeistert über die Entdeckung Tausender bisher seltener roter Quasare und erklärte, dass sie kurz davor stünden, ihre Natur vollständig zu verstehen. Diese neueste Forschung zeigt die bedeutende Rolle, die rote Quasare in der Galaxienentwicklung spielen, und wirft neues Licht auf die Auswirkungen supermassereicher Schwarzer Löcher.

