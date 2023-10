Das Hubble-Weltraumteleskop nimmt ein atemberaubendes Bild der Linsengalaxie NGC 612 auf

Das Hubble-Weltraumteleskop hat uns ein atemberaubendes Bild der Linsengalaxie NGC 612 geliefert. Diese Galaxie ist für ihre orangen und blauen Farbtöne bekannt, die mit den sichtbaren und infraroten Fähigkeiten von Hubble eingefangen wurden. Linsenförmige Galaxien wie NGC 612 haben eine zentrale Ausbuchtung und eine Scheibe ähnlich Spiralgalaxien, ihnen fehlen jedoch die charakteristischen Arme. Sie sind in der Regel älter und zeigen kaum eine fortlaufende Sternentstehung.

NGC 612 befindet sich im Sternbild Bildhauer und ist von der Südhalbkugel der Erde aus gut sichtbar. Es handelt sich um eine aktive Galaxie, was bedeutet, dass ihr Zentrum mehr als 100-mal heller erscheint als die Sterne zusammen. Sie wird auch als Seyfert-Galaxie klassifiziert, dem häufigsten Typ aktiver Galaxie. Seyfert-Galaxien emittieren große Mengen an Infrarotstrahlung, obwohl sie im sichtbaren Licht normal erscheinen. Bei NGC 612 handelt es sich konkret um einen Typ-II-Seyfert-Kern, bei dem sich Materie in der Nähe seines Zentrums ruhig um den Kern bewegt. Interessanterweise sind die Sterne in dieser Galaxie relativ jung und liegen zwischen 40 und 100 Millionen Jahren.

Was NGC 612 besonders einzigartig macht, ist seine Verbindung mit Radioemissionen. Es handelt sich um ein äußerst seltenes Beispiel einer nicht-elliptischen Radiogalaxie mit erheblichen Radioemissionen und einer Verbindung zur Radioquelle PKS 0131-36. Im gesamten Universum wurden bisher nur fünf solcher radioemittierenden Linsengalaxien entdeckt. Eine Theorie besagt, dass die ungewöhnlichen Radioemissionen von NGC 612 das Ergebnis einer früheren Interaktion mit einer begleitenden Spiralgalaxie sind. Eine andere Theorie konzentriert sich auf die helle und dominante Ausbuchtung der Galaxie, ähnlich denen, die in elliptischen Radiogalaxien beobachtet werden. Weitere Untersuchungen und Aufnahmen dieser Galaxie werden Astronomen dabei helfen, mehr über die Ursachen der Radioemissionen in Galaxien herauszufinden.

NGC 612 wurde ursprünglich 1837 vom britischen Astronomen John Herschel entdeckt. Es liegt etwa 400 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse, die etwa 1.1 Billionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne.

Quellen:

– Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA

– Die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA)