Ausgelöschte Galaxien im frühen Universum

Astronomen waren fasziniert von der Entdeckung massereicher, aktiver Galaxien im frühen Universum mithilfe des James Webb Space Telescope (JWST). Allerdings hat das JWST auch eine Reihe von Galaxien gefunden, die bemerkenswert ruhig sind und kaum oder gar keine aktive Sternentstehung aufweisen. Dies hat die Frage aufgeworfen, wie Galaxien „getötet“ oder ihre Sternentstehung so früh gestoppt werden können.

Frühere Forschungen haben gezeigt, dass die Sternentstehung von Galaxien im nahen Kosmos unterdrückt werden kann, aber es gibt noch viel zu lernen über die Mechanismen, die dies verursachen. Einige Astronomen haben vorgeschlagen, dass aktive galaktische Kerne (AGN) und Supernovae für die Erwärmung des interstellaren Mediums und die Verhinderung der Sternentstehung verantwortlich sein könnten. Eine kürzlich auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichte Studie untersucht jedoch, ob Supernovae allein dazu führen können, dass Galaxien im frühen Universum still werden.

Die Forscher erstellten ein Modell, um zu untersuchen, wie viel Energie Supernovae in Galaxien injizieren könnten, und verglichen es mit Beobachtungen zweier vom JWST entdeckter erloschener Galaxien. Die Ergebnisse zeigten, dass Supernovae die Sternentstehung in kleineren Galaxien wirksamer stoppen könnten. Allerdings waren die beiden untersuchten Galaxien so massereich, dass die Abkühlungsmechanismen die Erwärmung durch Supernovae übertreffen würden, was darauf hindeutet, dass Supernovae wahrscheinlich nicht die Hauptursache für ihren Ruhezustand sind.

Ein weiterer möglicher Mechanismus, den die Autoren vorschlagen, ist der Strahlungsdruck eines Sternentstehungsausbruchs. Frühere Studien haben gezeigt, dass diese Galaxien eine Phase intensiver Sternenexplosionen durchliefen, bevor sie erloschen. Die Strahlung dieses Ausbruchs, insbesondere der heißen, jungen Sterne, könnte das Gas erhitzen und die weitere Sternentstehung verhindern. Eine andere Studie ließ jedoch Zweifel an der Wirksamkeit dieses Mechanismus aufkommen, da sie zu dem Schluss kam, dass der Zeitpunkt des Ausbruchs in einer der ausgelöschten Galaxien nicht mit den Erwartungen des Modells übereinstimmte.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Prozesse hinter der Galaxienlöschung im frühen Universum zu verstehen. Durch die Untersuchung weiterer Beispiele gelöschter Galaxien können Wissenschaftler diese mit verschiedenen Löschmodellen vergleichen und Einblicke in die vorherrschenden Mechanismen gewinnen.

Quellen:

– Viola Gelli et al, Können Supernovae die Sternentstehung in High-Z-Galaxien löschen?, arXiv (2023)

– Tibor Dome et al, Mini-Quenching of High-Redshift Galaxies by Bursty Star Formation, arXiv (2023)

Zeitschrift: arXiv

Quelle: Universe Today