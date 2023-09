Brian May, Queen-Gitarrist und Astrophysiker, unterstützt die NASA bei der Sammlung von Asteroidenproben

By

Brian May, vor allem als Gitarrist der Rockband Queen bekannt, hat erneut sein vielseitiges Talent unter Beweis gestellt, indem er der NASA bei der Sammlung ihrer allerersten Asteroidenprobe geholfen hat. Als Astrophysikerin spielte May eine entscheidende Rolle bei der OSIRIS-REx-Mission, die kürzlich eine Probe des erdnahen Asteroiden Bennu zurückbrachte.

In einem im NASA-Fernsehen ausgestrahlten Clip brachte May seinen Stolz darüber zum Ausdruck, ein Teammitglied von OSIRIS-REx zu sein. Er dankte dem Leiter der Mission, Dante Lauretta, und dem gesamten Team für ihre unglaubliche harte Arbeit. May, der derzeit für eine Queen-Tournee probt, konnte bei der Probenrückgabe nicht anwesend sein, brachte aber seine Unterstützung und Begeisterung für den bedeutsamen Anlass zum Ausdruck.

Die Raumsonde OSIRIS-REx sammelte die Probe im Jahr 2020 von Bennu, bevor sie ihre Rückreise zur Erde antrat. Zu Mays Beitrag zur Mission gehörte die Erstellung stereoskopischer Bilder aus den Daten der Raumsonde. Diese Bilder halfen dabei, einen sicheren Landeplatz für die Probenentnahme zu finden.

Nach der Abgabe der Probenkapsel in Utah wird OSIRIS-REx seine Reise fortsetzen, um einen weiteren Asteroiden namens Apophis zu untersuchen. Diese laufende Mission unterstreicht das Engagement der NASA für die Erforschung von Himmelskörpern und die Verbesserung unseres Verständnisses des Universums.

Quellen:

- CNN