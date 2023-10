Der legendäre Gitarrist Brian May arbeitet mit der NASA bei der Asteroiden-Probensammelmission zusammen

Der legendäre Gitarrist Brian May, bekannt für seine Beiträge zur Band Queen, war an der historischen Asteroidenprobensammelmission der NASA namens OSIRIS-REx beteiligt. Ziel der Mission war es, Proben von einem Asteroiden namens 101955 Bennu zu sammeln und sie zur Erde zurückzubringen. Am 24. September wurde die Probe erfolgreich zurückgebracht und May wurde zusammen mit ihrer Mitwissenschaftlerin Claudia Manzoni eingeladen, die während der Mission gesammelten visuellen Daten zu untersuchen.

May und seine Mitarbeiter nutzten eine Technik namens Stereoskopie, um die Bilder zu analysieren, die von der Raumsonde OSIRIS-REx von Bennus Oberfläche aufgenommen wurden. Stereoskopie verleiht einem zweidimensionalen Bild einen dreidimensionalen Effekt und die Illusion von Tiefe. Sie suchten nach Bildpaaren, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, um eine stereoskopische Ansicht zu erstellen.

Um einen stereoskopischen Effekt zu erzielen, müssen die linken und rechten Bilder jedem Auge separat präsentiert werden, um so nachzuahmen, wie wir im wirklichen Leben sehen. Diese Technik ermöglicht es unserem Gehirn, Tiefe und Festigkeit im Bild wahrzunehmen. May erklärte, dass Fotos, die aus verschiedenen Winkeln aufgenommen wurden, als der TAGSAM-Kopf nach seiner Entfernung vom Avionikdeck umgedreht wurde, die perfekten Paare lieferten, um die intime Struktur der Asteroidenprobe zu zeigen.

Während die beste stereoskopische Ansicht die Verwendung eines echten Stereoskops erfordert, ist es auch möglich, einen ähnlichen Effekt zu erzielen, indem man die Augen entspannt und durch den Bildschirm schaut. Die Bilder der Bennu-Probe, die nach ihrer Rückkehr zur Erde in der Wüste von Utah aufgenommen wurden, waren ideal für diesen stereoskopischen Ansatz.

Wissenschaftler und Bürgerwissenschaftler wie May freuen sich darauf, die Zusammensetzung von Asteroiden wie Bennu zu untersuchen, da angenommen wird, dass sie Materie enthalten, die auf die Entstehung des Sonnensystems vor Milliarden von Jahren zurückgeht. Diese unberührten Asteroiden können wertvolle Einblicke in die frühen Stadien unseres Sonnensystems und die Entstehung von Planetenscheiben liefern.

Die 2016 gestartete Raumsonde OSIRIS-REx war zwei Jahre lang unterwegs, um Bennu zu erreichen. Nachdem er den Asteroiden zwei Jahre lang untersucht hatte, sammelte er eine Probe, bevor er seine Reise zurück zur Erde antrat. Jetzt wurde die Raumsonde in OSIRIS-APEX umbenannt und ist zur weiteren Erkundung auf dem Weg zum erdnahen Asteroiden Apophis.

