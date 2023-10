Der renommierte Astrophysiker und Umweltschützer Hubert Reeves ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Der renommierte Quebecer Astrophysiker, Umweltschützer und Schriftsteller Hubert Reeves verstarb am 13. Oktober 2023 im Alter von 91 Jahren. Sein Sohn Benoit Reeves gab den Tod seines Vaters in den sozialen Medien bekannt. In den sozialen Netzwerken gab es zahlreiche Ehrungen für Reeves. Der Premierminister von Quebec, François Legault, beschrieb ihn als einen herausragenden Astrophysiker, der der Menschheit geholfen habe, ihren Platz im Universum zu verstehen.

Im Laufe seiner Karriere leistete Reeves bedeutende Beiträge zur Astrophysik. Er half bei der Entwicklung der Theorie über den Ursprung von Lithium, Beryllium und Bor und untersuchte thermonukleare Reaktionen in Sternen. Seine Arbeit führte ihn in verschiedene Länder und er erhielt zahlreiche renommierte Auszeichnungen, darunter den Albert-Einstein- und den Samuel-de-Champlain-Preis. Reeves galt als einer der führenden Astrophysiker seiner Generation und verfasste über 40 Bücher und Hunderte von Veröffentlichungen.

Reeves war begeistert davon, die Wunder des Universums mit anderen zu teilen. Er kreierte Shows und schrieb populärwissenschaftliche Bücher wie „Patience dans l'azur“ und „Poussière d'étoile“. Zu Ehren seines Engagements für die Popularisierung der Wissenschaft gibt es jedes Jahr einen nach ihm benannten kanadischen Wettbewerb für das beste populärwissenschaftliche Buch.

Reeves wurde am 13. Juli 1932 in Montreal geboren und entwickelte schon in jungen Jahren eine Faszination für die Wissenschaft. Während der Stillen Revolution war er Professor an der Université de Montréal, nahm jedoch schließlich Möglichkeiten im Ausland wahr, da er vom Nationalismus der wissenschaftlichen Gemeinschaft Quebecs enttäuscht war. In seinen Memoiren bezeichnete Reeves seine Arbeit zur Bestimmung der Häufigkeit von schwerem Wasserstoff vor der Entstehung der ersten Sterne als einen der besten Beweise für die Existenz des Urknalls.

Neben seinen Beiträgen zur Astrophysik war Reeves ein leidenschaftlicher Verfechter der Umwelt. Im Jahr 2001 wurde er Präsident der Aktivistenorganisation Humanité et Biodiversité und blieb bis zu seinem Tod deren Ehrenpräsident. Für ihn waren Astronomie und Ökologie miteinander verbunden und beleuchteten sowohl die Geschichte unserer Existenz als auch die Bedrohungen für unsere Zukunft.

Reeves widmete sich nicht nur der Wissenschaft und der Umwelt, sondern hatte auch eine Liebe zur Natur und zur Kunst. Er fand Trost in seinem Haus im französischen Dorf Malicorne und schätzte die Schönheit des Universums durch Kunst und Musik.

Angesichts seiner eigenen Sterblichkeit drückte Reeves den Wunsch nach einem würdevollen Abgang aus, vergleichbar mit einer Ballerina, die die Bühne verlässt. Er bedauerte zutiefst, dass er den Kosmos nicht weiter erforschen konnte.

Mit seinem Tod haben die wissenschaftliche Gemeinschaft, Quebec und die Welt einen brillanten Geist, einen leidenschaftlichen Verfechter der Umwelt und eine geliebte Persönlichkeit verloren, die das Verständnis der Menschheit und des Universums unauslöschlich geprägt hat.

Quellen:

– Die kanadische Presse