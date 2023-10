Webb-Weltraumteleskop beobachtet Quarz-Nanokristalle in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17 b

By

Forscher des James Webb-Weltraumteleskops der NASA haben in den hochgelegenen Wolken des Exoplaneten WASP-17 b eine aufregende Entdeckung gemacht. Zum ersten Mal wurden Hinweise auf Quarz-Nanokristalle in Form von Siliziumdioxidpartikeln in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachgewiesen. Diese bahnbrechende Beobachtung wurde mit MIRI (Webbs Mid-Infrared Instrument) ermöglicht.

WASP-17 b, auch bekannt als Ditsö̀, ist ein heißer Gasriese, der sich etwa 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Skorpion befindet. Es umkreist seinen Stern in unglaublich geringer Entfernung und vollendet einen vollständigen Umlauf in nur 3.7 Erdentagen. Mit einem Volumen von mehr als dem Siebenfachen des Jupiter und einer Masse von weniger als der Hälfte des Jupiter ist WASP-17 b ein außergewöhnlich großer und voluminöser Planet. Seine ausgedehnte Atmosphäre und kurze Umlaufzeit machen ihn zu einem idealen Kandidaten für die Beobachtung mittels Transmissionsspektroskopie.

Mit dem niedrigauflösenden Spektrographen von MIRI sammelten die Forscher über 1,275 Messungen während des Transits von WASP-17 b, vor, während und nach dem Ereignis. Die Änderung der Helligkeit von 28 Wellenlängenbändern des mittleren Infrarotlichts wurde gemessen und ermöglichte es den Astronomen, die Lichtmenge zu berechnen, die von der Atmosphäre des Planeten blockiert wird. Das resultierende Transmissionsspektrum zeigte ein deutliches Merkmal bei etwa 8.6 Mikrometern, was auf das Vorhandensein von Silikatpartikeln in den Wolken hinweist.

Dies war die erste Identifizierung von SiO2 auf einem Exoplaneten und die erste Identifizierung einer bestimmten Wolkenart auf einem vorbeiziehenden Exoplaneten. Der Nachweis von Quarz-Nanokristallen liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten und ihre Wettermuster.

Das James-Webb-Weltraumteleskop öffnet mit seiner überragenden Empfindlichkeit und Fähigkeit, subtile Effekte aus großen Entfernungen zu messen, neue Türen für unser Verständnis entfernter Welten. Diese Entdeckung unterstreicht die Leistungsfähigkeit von Webbs Instrumenten und ebnet den Weg für die weitere Erforschung der Atmosphären von Exoplaneten.

