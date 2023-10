Astronomen entdecken winzige Quarzkristalle in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17b

By

Astronomen haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine aufregende Entdeckung gemacht. Zum ersten Mal überhaupt haben sie winzige Quarzkristalle mit Siliziumdioxid in der Atmosphäre eines Exoplaneten entdeckt. Der Exoplanet, bekannt als WASP-17b, ist ein Gasriese, der 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

Frühere Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop deuteten auf das Vorhandensein von Aerosolen oder winzigen Partikeln in der Atmosphäre von WASP-17b hin. Allerdings erwarteten die Forscher nicht, dass diese Aerosole aus Quarz bestehen würden. Kieselsäure, der Hauptbestandteil von Quarz, ist ein häufig auf der Erde vorkommendes Mineral und wird zur Herstellung von Glas verwendet.

Der Nachweis erfolgte mit dem Mittelinfrarot-Instrument des Webb-Teleskops. Die Forscher waren von der Entdeckung begeistert, da sie Magnesiumsilikate anstelle von Quarz erwartet hatten. Magnesiumsilikate wurden bereits in der Atmosphäre von Exoplaneten nachgewiesen, Quarz ist jedoch ein neuer Fund.

Das Vorhandensein von Quarz in der Atmosphäre von WASP-17b könnte Wissenschaftlern helfen, die Materialien besser zu verstehen, aus denen andere Planetenumgebungen als unsere bestehen. Die Höhenwolken auf dem Planeten, wo die Quarznanopartikel gefunden wurden, sind von extremen Bedingungen geprägt. Bei Temperaturen von etwa 2,700 Grad Fahrenheit und einem Druck, der ein Tausendstel dessen beträgt, was wir auf der Erdoberfläche erleben, können sich feste Kristalle direkt aus Gas bilden, ohne zuerst eine flüssige Phase zu durchlaufen.

WASP-17b ist durch Gezeiten an seinen Stern gebunden, was bedeutet, dass eine Seite immer dem Stern zugewandt ist und sengende Temperaturen erlebt, während die andere Seite kühler bleibt. Die Forscher spekulieren, dass die Quarzpartikel in der Atmosphäre des Exoplaneten wirbeln, angetrieben von Hochgeschwindigkeitswinden.

Die Entdeckung von Quarzkristallen in der Atmosphäre von WASP-17b liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung heißer Gasriesen wie diesem. Durch das Verständnis der verschiedenen Materialien, die in der Atmosphäre von Exoplaneten vorhanden sind, können Wissenschaftler ein umfassenderes Verständnis ihrer Gesamtzusammensetzung und ihrer Gestaltung ihrer Umgebung erlangen.

Die empfindlichen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops revolutionieren unser Verständnis von Exoplaneten und ihren atmosphärischen Bedingungen. Durch die Entdeckung neuer Details über Exoplaneten können Forscher unser Verständnis des Universums und der vielfältigen Umgebungen außerhalb unseres eigenen Sonnensystems vertiefen.

