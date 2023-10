Neue Quantenentdeckung treibt die Halbleitertechnologie voran

Wissenschaftler der Columbia University haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Quantenphysik und -chemie gemacht. Sie haben ein superatomares Material namens Re₆Se₈Cl₂ gefunden, das als Halbleiter fungiert und eine ultraschnelle Elektronenbewegung ermöglicht. Dieses Material hat das Potenzial, die Halbleitertechnologie zu revolutionieren.

Traditionell sind Halbleiter auf Siliziumbasis der Standard in der Elektronik. Das Forschungsteam der Columbia University hat jedoch herausgefunden, dass sich in Re₆Se₈Cl₂ Exzitonen (durch absorbierte Energie gebildete Quantenzustände) mit Phononen (energietragenden Quasiteilchen) paaren, um ein neues Quasiteilchen namens akustisches Exziton-Polaron zu erzeugen. Dieses Quasiteilchen ermöglicht einen schnelleren und effizienteren Transport von Elektronen im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitern auf Siliziumbasis.

Die Forscher haben das Verhalten von Elektronen in Silizium mit der Fabel vom Hasen und der Schildkröte verglichen. Elektronen in Silizium können sich schnell bewegen, werden jedoch durch übermäßiges Abprallen und mangelnden Fortschritt behindert. Im Gegensatz dazu bewegt sich das akustische Exziton-Polaron in Re₆Se₈Cl₂ stetig vorwärts, ohne kinetische Energie zu verlieren, ähnlich der Schildkröte in der Fabel.

Diese bahnbrechende Entdeckung hat das Potenzial, die Halbleitertechnologie erheblich voranzutreiben. Es wurde gezeigt, dass die akustischen Exzitonenpolaronen in Re₆Se₈Cl₂ mehrere Mikrometer in weniger als einer Nanosekunde zurücklegen und dass sie mit Licht statt mit Elektrizität gesteuert werden können. Theoretisch könnten diese Quasiteilchen in Femtosekunden mehr als 25 Mikrometer zurücklegen und wären damit eine Million Mal schneller als Elektronen in Silizium.

Während Re₆Se₈Cl₂ aufgrund der Seltenheit von Rhenium möglicherweise nicht für kommerzielle Prozessoren geeignet ist, glauben die Forscher, dass ähnliche Fähigkeiten in Kombinationen anderer Elemente gefunden werden können. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung effizienterer und fortschrittlicherer Technologien in der Elektronik und Informatik.

Dieser Durchbruch erweitert nicht nur unser Verständnis über superatomare Halbleiter, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Fortschritte in der Halbleitertechnologie. Die potenziellen Anwendungen dieser Entdeckung sind enorm und sie hat das Potenzial, die Zukunft der Elektronik und Informatik zu prägen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Halbleiter?

Ein Halbleiter ist ein Material, dessen Eigenschaften zwischen denen eines Leiters und denen eines Isolators liegen. Unter bestimmten Bedingungen kann es Strom leiten.

Was ist Re₆Se₈Cl₂?

Re₆Se₈Cl₂ ist ein superatomares Material bestehend aus Rhenium, Selen und Chlor. Es wurde entdeckt, dass es Halbleitereigenschaften besitzt.

Wie unterscheidet sich Re₆Se₈Cl₂ von herkömmlichen Halbleitern auf Siliziumbasis?

Re₆Se₈Cl₂ ermöglicht einen schnelleren und effizienteren Elektronentransport im Vergleich zu Halbleitern auf Siliziumbasis aufgrund der Bildung eines neuen Quasiteilchens namens akustisches Exziton-Polaron.

Was sind die möglichen Anwendungen dieser Entdeckung?

Diese Entdeckung hat das Potenzial, die Halbleitertechnologie zu revolutionieren und Elektronik und Computer voranzutreiben. Dies könnte zur Entwicklung effizienterer und fortschrittlicherer Technologien in verschiedenen Bereichen führen.

Ist Re₆Se₈Cl₂ kommerziell realisierbar?

Re₆Se₈Cl₂ enthält das seltene chemische Element Rhenium, was seine kommerzielle Machbarkeit einschränkt. Das Forscherteam glaubt jedoch, dass Kombinationen anderer Elemente verwendet werden können, um Halbleiter mit ähnlichen Fähigkeiten zu finden.