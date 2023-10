Quantenphysiker simulieren Superdiffusion auf einem Quantencomputer

By

Quantenphysiker am Trinity College Dublin haben einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie die Superdiffusion in einem System interagierender Quantenteilchen auf einem Quantencomputer simuliert haben. Dieser Durchbruch, der durch eine Zusammenarbeit mit IBM Dublin ermöglicht wurde, eröffnet neue Wege für die Forschung in der Physik der kondensierten Materie und den Materialwissenschaften.

Das Team nutzte einen 27-Qubit-Quantencomputer, der sich im IBM-Labor in New York befand, aber von Dublin aus fernprogrammiert wurde. Quantencomputer, ein aufstrebendes Feld, sind sowohl für kommerzielle Anwendungen als auch für die Grundlagenforschung vielversprechend. Mit der Simulation wollten die Forscher Einblicke in Quantentransportberechnungen gewinnen, deren Lösung auf klassischen Computern äußerst schwierig ist.

Mithilfe der Quantensimulation können Wissenschaftler die Dynamik komplexer Quantensysteme mit interagierenden Bestandteilen untersuchen. Der Vorteil der Verwendung eines Quantencomputers für diese Simulationen besteht darin, dass das Quantensystem selbst durch eine Wellenfunktion beschrieben wird, sodass keine exponentiell steigenden klassischen Ressourcen erforderlich sind. Dies macht die Quantensimulation zu einem attraktiven Ansatz zur Untersuchung der Quantendynamik.

In dieser speziellen Studie konzentrierte sich das Team auf die Simulation von Spinketten, die als Modelle für das Verständnis des Magnetismus in komplexeren Materialien dienen. Sie untersuchten das Langzeitverhalten von Spinanregungen und beobachteten Superdiffusion, die durch einen schnelleren Transport mit zunehmender Systemgröße gekennzeichnet ist. Die Forscher konnten das Vorhandensein der Kardar-Parisi-Zhang-Gleichung, die das stochastische Wachstum von Oberflächen beschreibt, in der Quantendynamik des simulierten Systems nachweisen.

Die Programmierung von Quantencomputern bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Eine große Herausforderung ist der Umgang mit Fehlern und Störungen, die durch Lärm und Umwelteinflüsse verursacht werden. Die Minimierung der Laufzeit eines Programms ist entscheidend, um die Auswirkungen dieser Störungen auf die Ergebnisse abzumildern.

Diese Leistung der Quantenphysiker des Trinity College Dublin unterstreicht das Potenzial des Quantencomputings, unser Verständnis der Grundlagenphysik zu verbessern und zukünftige technologische Fortschritte zu ermöglichen. Mit zunehmender Verbreitung der Quantensimulation ist die Quantum Alliance von Trinity in Zusammenarbeit mit IBM und anderen Industriepartnern gut positioniert, um weitere Innovationen auf diesem Gebiet voranzutreiben.

