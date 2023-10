Der Nobelpreis für Chemie 2023: Die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten

Der Nobelpreis für Chemie 2023 wurde an drei Wissenschaftler für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten verliehen. Die Eigenschaften dieser Nanopartikel, die je nach Größe Licht unterschiedlicher Wellenlänge aussenden, wurden vom Physikochemiker Louis Brus entschlüsselt. In einem aktuellen Gespräch mit dem Podcast „The Conversation Weekly“ sprach Brus über seine zufällige Entdeckung und die daraus resultierenden Auswirkungen von Quantenpunkten.

Brus arbeitete in den 1980er Jahren am Bell Labs und stieß auf Quantenpunkte, als er Lösungen von Halbleiterteilchen, sogenannte Kolloide, untersuchte. Als er Laser auf diese Kolloide richtete, stellte er fest, dass die emittierten Farben nicht konsistent waren. Dies veranlasste ihn, die einzigartigen Veränderungen im Spektrum und die Eigenschaften der Partikel selbst zu erforschen, wenn sie sehr klein waren.

Quantenpunkte sind Nanokristalle, die Licht absorbieren und es je nach Größe bei unterschiedlichen Wellenlängen wieder abgeben. Obwohl sie kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts sind und unter einem optischen Mikroskop nicht sichtbar sind, können sie mit speziellen Mikroskopen wie Elektronenmikroskopen beobachtet werden. Um sie zu demonstrieren, können bunt gefärbte Glaskolben mit Lösungen verwendet werden, die Quantenpunkte unterschiedlicher Größe enthalten.

Interessanterweise wusste Brus nichts von den früheren Beobachtungen des russischen Wissenschaftlers Alexei Ekimov zu Quantenpunkten. Aufgrund des Kalten Krieges wurden Jekimows Forschungen ausschließlich auf Russisch veröffentlicht und er war nicht in der Lage, in den Westen zu reisen, um seine Ergebnisse zu diskutieren. Erst nachdem er zufällig Ekimovs Artikel in der Fachliteratur entdeckt hatte, kontaktierte Brus ihn und sie lernten sich schließlich während der Glasnost-Ära in den späten 1980er Jahren kennen.

Die Herstellung und Stabilität von Quantenpunkten stellte zunächst Herausforderungen dar, doch Moungi Bawendi, ein weiterer Nobelpreisträger, befasste sich in den 1990er Jahren mit diesem Problem. Seitdem haben Quantenpunkte in verschiedenen Bereichen Anwendung gefunden, insbesondere in der biologischen Bildgebung. Sie wurden von Biochemikern genutzt, um Zellen und Organe zu kartieren, indem sie sie an andere Moleküle anhefteten. Darüber hinaus waren sie maßgeblich an der Tumorerkennung und chirurgischen Anleitung beteiligt.

Die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten hat den Weg für zahlreiche Fortschritte in Wissenschaft und Technologie geebnet. Die Erforschung ihrer Anwendungen eröffnet weiterhin neue Möglichkeiten für diese bemerkenswerten Nanopartikel.

Quellen: The Conversation Weekly Podcast