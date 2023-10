Der Nobelpreis für Chemie 2023: Revolutionierung der Optik und Nanotechnologie mit Quantenpunkten

By

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat den Nobelpreis für Chemie 2023 an Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov für ihre bahnbrechende Forschung in der Nanotechnologie verliehen. Die Beiträge des Trios haben zur Entwicklung der Quantenpunkttechnologie geführt, die den Bereich der Optik revolutioniert und den Weg für Fortschritte in der Anzeigetechnologie geebnet hat.

Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht das Konzept der Bandlücke, die die Energie darstellt, die ein Elektron benötigt, um sich in das Leitfähigkeitsband eines Halbleitermaterials zu bewegen. Durch die Verkleinerung der Nanopartikel verändert sich die Bandlücke dieser Materialien, was zu einer Verschiebung der Farbe des von ihnen emittierten Lichts führt. Größere Nanopartikel haben eine kleinere Bandlücke, was zur Emission von rötlicherem Licht führt, während kleinere Nanopartikel eine größere Bandlücke haben und blaueres Licht emittieren.

Der Einfluss der Nanopartikelgröße auf die Farbe wird seit Jahrhunderten beobachtet. Glashersteller haben festgestellt, dass bestimmte Bedingungen während der Produktion die Farbe von Glas trotz Verwendung derselben Zutaten verändern können. Im Jahr 1981 führte Alexei Ekimov Beleuchtungsexperimente zur Glasherstellung durch und erkannte, dass er die Auswirkungen der Quantenmechanik auf die Farbe beobachtete. Unterdessen entdeckte Louis Brus 1983 unabhängig Quantenpunkteffekte, indem er Veränderungen in den optischen Eigenschaften einer Lösung beobachtete, die auf einem Labortisch zurückblieb.

Der wahre Durchbruch gelang jedoch mit der Entdeckung einer Methode zur präzisen Steuerung der Größe von Quantenpunkten durch Moungi Bawendi. Durch vorsichtiges Erhitzen eines Lösungsmittels konnte Bawendi Quantenpunkte mit hoher Präzision züchten. Dieser Durchbruch ermöglichte Ingenieuren den Zugang zu eindeutigen Quanteneffekten und eröffnete neue Möglichkeiten auf dem Gebiet der Optik und Anzeigetechnologie.

Heutzutage werden Quantenpunkte zunehmend in der Displaytechnologie eingesetzt und ermöglichen die Erstellung kleinerer und höher auflösender Displays. Da Mikrodisplays für Augmented Reality (AR) und Mensch-Computer-Interaktion (HCI) immer häufiger eingesetzt werden, spielen Quantenpunkte eine entscheidende Rolle bei der Erzielung fortschrittlicher Funktionalität und Leistung.

Die von Bawendi, Brus und Ekimov durchgeführten Forschungen haben unser Verständnis von Optik und Nanotechnologie grundlegend verändert. Mit ihrer Pionierarbeit haben sie Ingenieuren das Wissen und die Werkzeuge zur Steuerung von Nanopartikeln auf Quantenebene zur Verfügung gestellt und so Innovationen und Fortschritte in der Beleuchtungs- und Displayindustrie vorangetrieben.

