Willkommen in der Welt des QBismus: Quanteninterpretationen neu denken

Die Quantenmechanik, die leistungsstarke Theorie zur Beschreibung der Mikrowelt von Molekülen, Atomen und subatomaren Teilchen, hat Physiker lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Obwohl der mathematische Formalismus der Quantenphysik gut etabliert ist, bleibt seine Interpretation umstritten. Im vergangenen Jahrhundert wurden verschiedene Interpretationen vorgeschlagen, aber keine lieferte eine schlüssige Antwort.

In dieser Reihe untersuchen wir eine der radikalsten Interpretationen der Quantenmechanik, die als QBismus oder Quantenbayesianismus bekannt ist. Der QBismus stellt nicht nur unsere Sicht auf die Wissenschaft der Atome in Frage, sondern auch den Prozess der Wissenschaft selbst.

Der Name QBismus leitet sich vom Bayesianismus ab, einem radikalen Ansatz zur Interpretation von Wahrscheinlichkeiten. Im Gegensatz zum traditionellen Wahrscheinlichkeitsverständnis, das auf erwarteten Ergebnissen basiert, konzentriert sich der Bayesianismus auf die Art und Weise, wie wir Wahrscheinlichkeiten interpretieren. Da Wahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle spielen, zeichnet sich der QBismus dadurch aus, dass er diesen Aspekt berücksichtigt, der in anderen Interpretationen oft übersehen wird.

Die Quantenmechanik unterscheidet sich grundlegend von der klassischen Physik und behandelt den „Zustand“ eines Teilchens anders. In der klassischen Physik bezieht sich der Zustand eines Teilchens auf seine Position und seinen Impuls, die als objektive Eigenschaften unabhängig von äußeren Einflüssen gelten. Die klassische Physik geht außerdem davon aus, dass ein Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen Zustand haben kann und seine Änderungen durch die dynamischen Gleichungen bestimmt werden.

Im krassen Gegensatz dazu können Quantenzustände überlagert werden, was bedeutet, dass ein Teilchen gleichzeitig an mehreren Positionen oder Impulsen existieren kann. Darüber hinaus ist der Zustand eines Teilchens nicht mehr deterministisch, sondern wird bei einer Messung probabilistisch durch die Born-Regel bestimmt.

Viele Interpretationen der Quantenmechanik versuchen, die klassische Sichtweise beizubehalten und den Quantenzustand als ontologische Realität zu behandeln. Diese Interpretationen führen jedoch häufig spekulative Konzepte wie Paralleluniversen ein, um die Existenz von Überlagerungen zu erklären.

QBism verfolgt einen anderen Ansatz. Es erkennt die Veränderungen an, die die Quantenmechanik erfordert, und zieht eine radikale, aber besonnene Schlussfolgerung: Der Quantenzustand existiert nicht unabhängig, sondern ist eine Beschreibung unseres Wissens über die Welt. Der QBismus legt den Schwerpunkt auf Erkenntnistheorie und konzentriert sich auf unsere Informationen und Interaktionen mit Partikeln.

Durch die Ablehnung eines veralteten philosophischen Rahmens und die Annahme einer Perspektive, die die menschliche Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, vermeidet der QBismus die Notwendigkeit zusätzlicher nicht beobachtbarer Einheiten. Stattdessen bietet es ein praktischeres Verständnis dafür, was passiert, wenn sich Menschen mit der Quantenphysik beschäftigen.

In den laufenden „Quantum Interpretation Wars“ sticht QBism als einzigartiger und vielversprechender Ansatz hervor. Durch die Neuinterpretation der Quantenmechanik stellt QBism traditionelle Vorstellungen in Frage und lädt uns ein, die Wissenschaft aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Quellen:

– Definitionen:

– Quantenmechanik: Die Theorie, die das Verhalten von Materie und Energie auf kleinsten Skalen beschreibt.

– QBism: Abkürzung für Quantum Bayesianism, eine Interpretation der Quantenmechanik, die sich auf Wahrscheinlichkeiten konzentriert und die Existenz nicht beobachtbarer Einheiten ablehnt.

– Bayesianismus: Ein radikaler Ansatz zur Interpretation von Wahrscheinlichkeiten, der sich vom traditionellen Verständnis unterscheidet, das auf erwarteten Ergebnissen basiert.

– Klassische Physik: Der Zweig der Physik, der sich mit dem Verhalten großräumiger Objekte beschäftigt und deterministischen Prinzipien folgt.