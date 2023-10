Bahnbrechende Entwicklung einer selbstheilenden elektronischen Haut

In einer kürzlich in Science veröffentlichten Studie haben Zhenan Bao, Professorin für Chemieingenieurwesen an der Stanford University, und ihre Forschungsgruppe erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung selbstheilender elektronischer Haut erzielt. Diese E-Haut, die in Aussehen und Beschaffenheit der menschlichen Haut ähnelt, nutzt weiche, dünne und flexible integrierte Schaltkreise, um Druck und Temperatur in elektrische Niederspannungssignale umzuwandeln, die vom Gehirn verstanden werden können.

Baos E-Skin wurde ursprünglich für den Einsatz in der Prothetik entwickelt und wird nun in verschiedenen Bereichen wie Präzisionsgesundheit, Robotik, Konsumgüter und medizinische Geräte eingesetzt. In den letzten 19 Jahren hat sich die elektronische Haut der Bao Group von der Wahrnehmung von Handgriffen, Blutdruck, Neurochemikalien und Gehirnwellen zu einer selbstheilenden und biologisch abbaubaren Haut entwickelt.

Der Durchbruch, der zu der jüngsten Veröffentlichung in Science führte, ging auf eine Frage zurück, die ein Zuhörer während eines von Baos Vorträgen stellte. Diese Frage weckte Neugier und führte zur Entdeckung neuer Phänomene im Zusammenhang mit der Reparatur mehrerer Schichten elektronischer Haut. Bao und ihr Team entwickelten molekulare Designprinzipien, die es diesen Schichten ermöglichen, sich selbst zu erkennen und mit den richtigen Gegenstücken zu heilen, sodass keine manuelle Ausrichtung erforderlich ist.

Während es bereits Prototypen zur Messung grundlegender menschlicher physiologischer Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz und Atemfrequenz gibt, werden derzeit fortschrittlichere Sensoren getestet, beispielsweise die Erkennung von Chemikalien aus Schweiß. Die Kommerzialisierung implantierbarer elektronischer Haut lässt jedoch aufgrund der umfangreichen Validierung, die für die Biokompatibilität erforderlich ist, noch Jahre auf sich warten.

Ein einzigartiger Aspekt von Baos E-Skin ist die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien. Inspiriert durch die biologische Abbaubarkeit der menschlichen Haut hat das Team die Materialien so konzipiert, dass sie minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben und potenziell recycelbar sind. Bei implantierbaren Geräten besteht das Ziel darin, dass das gesamte Gerät nach der Verwendung abgebaut wird, wodurch zusätzliche Operationen überflüssig werden. Allerdings stellt es eine große Herausforderung dar, bei den abgebauten Produkten sowohl eine hohe Leistung als auch eine Biokompatibilität zu erreichen.

In ihrer Forschung bringt Bao Fokus und Kreativität in Einklang. Während sie sich weiterhin den größeren Forschungszielen widmet, ermutigt sie ihre Studenten, neue Ideen zu erforschen, auch wenn diese riskant oder unkonventionell erscheinen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund wird großgeschrieben, um Kreativität und unterschiedliche Perspektiven zu fördern.

Als Vorsitzender der Abteilung für Chemieingenieurwesen während der Pandemie hat sich Baos Führung weiterentwickelt. Das Zuhören von Stimmen aus verschiedenen Teilen der Abteilung und der Universität hat ihren Führungsansatz geprägt und es ihr ermöglicht, sich anzupassen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte bei der selbstheilenden elektronischen Haut birgt die Zukunft ein enormes Potenzial für Anwendungen in Bereichen wie Medizin, Robotik und Unterhaltungselektronik. Baos Arbeit ebnet den Weg für eine neue Generation von Elektronik, die sich nahtlos in den menschlichen Körper integriert.

