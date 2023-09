Förderung der Pflanzentransformation für erneuerbare Energien und Kohlenstoffspeicherung

Der Wissenschaftler Xiaohan Yang, ein Forscher am Oak Ridge National Laboratory des Energieministeriums, leitet die Bemühungen, Pflanzen umzuwandeln, um sie zu effizienteren Quellen für erneuerbare Energie und Kohlenstoffspeicherung zu machen. Yangs Forschung ist Teil des Center for Bioenergy Innovation (CBI), einem DOE-Bioenergie-Forschungszentrum, das sich auf die Entwicklung von Rohstoffpflanzen konzentriert, die leicht in nachhaltige Flugkraftstoffe umgewandelt werden können.

Bei der Pflanzentransformation wird DNA von einer Pflanze auf eine andere übertragen, um einen Hybrid mit den gewünschten Merkmalen zu erzeugen. Yangs Ziel ist es, Pflanzen zu entwickeln, die kostengünstig und einfach anzubauen sind und große Mengen an Biomassematerial produzieren, das in saubere Flugzeugtreibstoffe und biobasierte Chemikalien umgewandelt werden kann. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der heutigen Klimaherausforderungen und das Erreichen der Dekarbonisierungsziele.

Zu Yangs Entdeckungen gehört die Identifizierung von Genen in halbtrockenen Pflanzen wie der Agave, die mit Dürreresistenz und beschleunigtem Wachstum verbunden sind. Diese Pflanzen nutzen eine einzigartige Form der Photosynthese namens CAM (Crassulacean-Säurestoffwechsel), um in trockenen Umgebungen zu überleben. Ein weiterer wichtiger Befund ist ein einzelnes Variantengen in CAM, das zwei Wege in Pflanzen auslöst und so die Kohlenstofffixierung, das Pflanzenwachstum und die Stresstoleranz fördert.

Derzeit konzentrieren sich Yang und sein Team auf die Entwicklung eines effizienteren Pflanzentransformationsprozesses. Mithilfe einer Technik namens Gene-Stacking ist es ihnen gelungen, mehrere Gene gleichzeitig in Pflanzen einzubauen. Dieser Ansatz beinhaltet ein geteiltes selektierbares Markersystem unter Verwendung von Inteinen, das eine schnellere Transformation und Erkennung genetisch veränderter Zellen ermöglicht. Dieses System kann die Züchtung neuer Pflanzen erheblich beschleunigen und den zeitaufwändigen Prozess der molekularen Charakterisierung verkürzen.

Für die Zukunft plant Yang, die Gentechnik mit der Phänotypisierung zu integrieren und dabei ein nichtinvasives Hochdurchsatzsystem für die beschleunigte Pflanzengenetik zu nutzen. Diese Technologie ermöglicht die Erkennung und Analyse in Echtzeit auf mehreren Ebenen, einschließlich der molekularen und pflanzlichen Ebene.

Insgesamt können die Fortschritte in der Pflanzentransformationsforschung zur Entwicklung von Non-Food-Pflanzen führen, die gegenüber Umweltherausforderungen widerstandsfähig sind, einen besseren Ertrag und eine bessere Qualität aufweisen und zur Kohlenstoffbindung und Biokraftstoffproduktion beitragen.

