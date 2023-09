Die OSIRIS-REx-Mission der NASA bringt erfolgreich Probe vom Asteroiden zur Erde zurück

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat mit der erfolgreichen Rückführung einer Probe vom erdnahen Asteroiden Bennu einen wichtigen Meilenstein erreicht. Am Sonntag landete eine Probenrückgabekapsel, etwa so groß wie ein Minikühlschrank, sicher in der Wüste von Utah und enthielt etwa 250 Gramm Regolith (Erde), die von Bennu gesammelt worden war. Der primitive Inhalt der Probe könnte wertvolle Einblicke in die Materialien liefern, die das frühe Sonnensystem geformt haben.

Die 2016 gestartete OSIRIS-REx-Mission hatte zum Ziel, Bennu zu untersuchen und eine Probe zur Analyse zurückzubringen. Bennu entstand in den frühen Jahren des Sonnensystems und besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und Mineralien, die nur minimale Veränderungen erfahren haben. Die Probe von seiner Oberfläche könnte Hinweise auf die Mineralien und Materialien geben, die bei der Entstehung des frühen Sonnensystems eine Rolle spielten.

Im Laufe von zwei Jahren untersuchte die Raumsonde Bennu auf der Suche nach einem idealen Ort für die Entnahme einer Probe. Eines der Instrumente an Bord der Raumsonde namens REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer) wurde von über 100 Studenten der MIT-Abteilung für Erd-, Atmosphären- und Planetenwissenschaften, der MIT-Abteilung für Luft- und Raumfahrt, dem Harvard College Observatory und dem entwickelt MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research und MIT Lincoln Laboratory. REXIS nutzte Röntgenstrahlen, um das Oberflächenmaterial des Asteroiden zu kartieren und so bei der Auswahl einer Probenahmestelle zu helfen.

Nach der Freigabe der Probenrückgabekapsel zum Wiedereintritt hat die Raumsonde nun Kurs auf den Asteroiden Apophis genommen. Die Kapsel selbst wurde zum Johnson Space Center in Houston transportiert, wo Wissenschaftler den Bennu-Staub untersuchen und zur weiteren Untersuchung an Forscher weltweit verteilen werden.

Richard Binzel vom MIT, Mitforscher der OSIRIS-REx-Mission, zeigte sich begeistert über die erfolgreiche Landung und Bergung der Probe. Binzel, der an der Entwicklung des REXIS-Instruments beteiligt war, betonte die Bedeutung der Rückkehr einer Bennu-Probe zur Erde nach Jahren der Arbeit und Missionsentwicklung.

Die von den Instrumenten der Raumsonde im Orbit durchgeführten Messungen lieferten wertvolle Erkenntnisse über die Zusammensetzung und die kohlenstoffreiche Natur von Bennu. Allerdings sind Laboranalysen erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Daten genau zu interpretieren. Die Rückgabe tatsächlicher Proben an die Laboratorien der Erde wird die „grundlegende Wahrheit“ liefern, die zur Bestätigung unseres Verständnisses von Asteroiden erforderlich ist.

Insgesamt stellt die erfolgreiche Rückgabe der Probe von Bennu einen bedeutenden Erfolg für die OSIRIS-REx-Mission der NASA dar und bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, mehr über das frühe Sonnensystem und die Zusammensetzung von Asteroiden herauszufinden.

Quelle: [NASA](URL), [MIT News](URL)