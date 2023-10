Neue Entwicklungen im russischen Weltraumforschungsprogramm

By

Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass Russlands neue Orbitalstation, die die Nachfolge der Internationalen Raumstation (ISS) antreten soll, bis 2027 in Betrieb genommen werden soll. Diese Nachricht folgt auf den Misserfolg des russischen Mondprogramms zu Beginn des Jahres seines ersten Mondschusses seit 47 Jahren. Trotz dieses Rückschlags bekräftigte Putin, dass Russland weiterhin an seinem Mondprogramm festhält.

Bei einem Treffen mit Vertretern der Raumfahrtindustrie betonte Putin die Bedeutung einer rechtzeitigen Weiterentwicklung des russischen Raumfahrtprogramms, insbesondere im Hinblick auf die bemannte Raumfahrt. Er betonte, dass die neue Orbitalstation die neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Technologie einbeziehen und in der Lage sein müsse, zukünftige Aufgaben der Weltraumforschung zu erfüllen.

Juri Borissow, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, wiederholte Putins Haltung hinsichtlich der Notwendigkeit einer russischen Orbitalstation. Er betonte, dass die seit 25 Jahren in Betrieb befindliche ISS etwa im Jahr 2030 an ihre Grenzen stoßen werde. Sollte es Russland nicht gelingen, bis 2024 mit der Errichtung einer eigenen Orbitalstation zu beginnen, drohe der Verlust von Fähigkeiten in der bemannten Raumfahrt bis zum Auslaufen der ISS.

Im Hinblick auf die Bruchlandung des Luna-25-Raumschiffs auf dem Südpol des Mondes im August äußerte Putin seine Enttäuschung über die technischen Pannen, versicherte jedoch, dass das Mondprogramm fortgesetzt werde. Er betonte, wie wichtig es sei, aus Fehlern zu lernen und die gewonnenen Erfahrungen für zukünftige Unternehmungen zu nutzen.

In Bezug auf das Mondprogramm gab Borisov bekannt, dass es zu einer Verschiebung des Zeitplans kommen könnte, wobei der nächste Mondstart möglicherweise auf 2026 statt auf das ursprünglich geplante Jahr 2027 verschoben wird.

Mit diesen jüngsten Entwicklungen will Russland seine Position in der Weltraumforschung behaupten und die Grenzen der bemannten Raumfahrt weiter verschieben.

FAQ:

F: Was ist die neue Orbitalstation, die Russland bauen will?

A: Russland entwickelt eine eigene Orbitalstation als Nachfolger der Internationalen Raumstation (ISS).

F: Wann wird die neue Orbitalstation voraussichtlich in Betrieb gehen?

A: Präsident Putin erklärte, dass der erste Abschnitt der neuen Orbitalstation bis 2027 in Betrieb genommen werden soll.

F: Welche Konsequenzen hat es, wenn Russland keine eigene Orbitalstation errichtet?

A: Yuri Borisov betonte, dass, wenn Russland nicht bis 2024 mit der Arbeit an einer eigenen Orbitalstation beginnen sollte, die Fähigkeiten in der bemannten Raumfahrt aufgrund des Auslaufens der ISS verloren gehen könnten.

F: Wie ist der Status des russischen Mondprogramms?

A: Trotz des Rückschlags Anfang des Jahres mit der Bruchlandung des Luna-25-Raumschiffs bekräftigte Präsident Putin, dass Russland weiterhin an seinem Mondprogramm festhält.

F: Gibt es eine Änderung im Zeitplan für den nächsten Mondstart?

A: Es besteht die Möglichkeit, dass der nächste Mondstart, der ursprünglich für 2027 geplant war, auf 2026 verschoben wird.