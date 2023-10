By

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Engagement seines Landes für den Bau einer neuen orbitalen Raumstation als Ersatz für die Internationale Raumstation (ISS) bekräftigt. Trotz der jüngsten Rückschläge und Herausforderungen, mit denen die russische Raumfahrtindustrie konfrontiert ist, strebt Putin an, das erste Segment der neuen Station bis 2027 im Orbit zu haben.

Zuvor hatte Russland seine Absicht erklärt, sich von der ISS zurückzuziehen, wo seine Kosmonauten ständig präsent sind und das Land eine entscheidende Rolle spielt. Allerdings hat sich der Schwerpunkt nun auf die Entwicklung einer neuen russischen Orbitalraumstation als vorrangiges Ziel für die Raumfahrtbehörde des Landes, Roskosmos, verlagert.

Während eines im Fernsehen übertragenen Treffens mit Spezialisten des Sektors betonte Putin die Notwendigkeit der Kontinuität und erklärte: „Ziel ist es, dass es keine Lücken gibt und die Arbeit mit der Erschöpfung der Ressourcen der ISS Schritt hält.“ Er forderte außerdem die rechtzeitige Umsetzung des Projekts und verkündete, dass der erste Abschnitt bis 2027 in Betrieb genommen werden sollte.

Die russische Raumfahrtindustrie ist neben Korruptionsskandalen und anderen Rückschlägen seit langem mit Finanzierungsproblemen konfrontiert. Im August erlitt das Luna-25-Modul bei Manövern vor der Landung ein Missgeschick und stürzte auf der Mondoberfläche ab. Trotz dieses Rückschlags erkannte Putin die Komplexität der Weltraumaktivitäten an und brachte seine Entschlossenheit zum Ausdruck, aus diesen Erfahrungen zu lernen, um zukünftige Fehler zu verhindern.

Zusätzlich zur Bewältigung der Herausforderungen innerhalb der Branche forderte Putin die Verantwortlichen des Sektors dazu auf, die Gehälter zu erhöhen, ausländische Fachkräfte anzuziehen und die Beteiligung privater Unternehmen zu verstärken. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Raumfahrtkapazitäten des Landes zu stärken und die erfolgreiche Umsetzung der neuen orbitalen Raumstation sicherzustellen.

Die ISS, ein Symbol der internationalen Zusammenarbeit vor allem zwischen den USA und Russland, wurde 1998 ins Leben gerufen und sollte ursprünglich 2024 stillgelegt werden. Die NASA schätzt nun jedoch, dass sie bis 2030 weiter betrieben werden kann. Mit der Entwicklung des neuen russischen Orbitals Mit der Raumstation möchte Russland seine Präsenz in der Weltraumforschung aufrechterhalten und gleichzeitig Partnerschaften mit anderen Nationen fördern.

