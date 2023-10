Russland strebt bis 2027 eine neue Raumstation an

By

Der russische Präsident Wladimir Putin hat trotz jüngster Rückschläge Pläne für den Bau einer neuen Raumstation als Ersatz für die veraltete Internationale Raumstation (ISS) bis 2027 vorgestellt. Die Entscheidung fällt, da Russland bestrebt ist, eine kontinuierliche menschliche Präsenz im Weltraum aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang von der ISS zur neuen Orbitalplattform sicherzustellen.

Der Bau einer neuen russischen Raumstation ist für Roskosmos, die Raumfahrtbehörde des Landes, zur obersten Priorität geworden. Putin betonte die Notwendigkeit eines nahtlosen Übergangs und erklärte: „Das Ziel besteht darin, dass es keine Lücken gibt und dass die Arbeit mit der Erschöpfung der Ressourcen der ISS Schritt halten kann.“

Während die russische Raumfahrtindustrie in den letzten Jahren von Finanzierungsproblemen, Korruptionsskandalen und anderen Rückschlägen geplagt wurde, blickt Putin weiterhin optimistisch in die Zukunft. Er erkannte den Absturz des Luna-25-Moduls auf der Mondoberfläche während seiner ersten Mission seit Jahrzehnten an, nannte es eine „negative Erfahrung“, versprach aber, daraus zu lernen.

Um die anhaltenden Herausforderungen zu bewältigen, forderte Putin die Behörden auf, sich mit dem Problem der niedrigen Gehälter in der Raumfahrtindustrie zu befassen und Anreize für ausländische Spezialisten zu schaffen, ihr Fachwissen einzubringen. Er ermutigte außerdem zu einem stärkeren Engagement privater Unternehmen, um Innovationen voranzutreiben und die Weltraumforschung voranzutreiben.

Die ISS, die 1988 in Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland gegründet wurde, sollte 2024 stillgelegt werden. Die NASA geht jedoch davon aus, dass die Station bis 2030 weiter betrieben werden kann. Putins Ankündigung unterstreicht Russlands Engagement für die Aufrechterhaltung einer Präsenz im Weltraum und die Sicherstellung einer Reibungsloser Übergang zum neuen Bahnhof.

