Putin kündigt Pläne für eine neue russische Orbitalstation bis 2027 an

Präsident Wladimir Putin gab am Donnerstag bekannt, dass Russland den ersten Teil seiner neuen Orbitalstation bis 2027 in Betrieb nehmen will. Die neue Station, die Moskau als natürliche Weiterentwicklung der Weltraumforschung nach der Internationalen Raumstation (ISS) ansieht, soll fortschrittliche wissenschaftliche Erkenntnisse integrieren und technologische Fortschritte, um zukünftige Ziele zu erreichen. Trotz eines Rückschlags im August mit Russlands erstem Mondflug seit 47 Jahren bekräftigte Putin sein Engagement für das Mondprogramm und betonte, wie wichtig es sei, bei der Entwicklung der bemannten Raumfahrt auf Kurs zu bleiben.

Während Putin als vorübergehende Maßnahme die Beteiligung Russlands an der ISS bis 2028 verlängerte, räumte er ein, dass die alternde ISS irgendwann ihre Ressourcen erschöpfen würde. Er betonte die Notwendigkeit, nicht nur ein neues Segment, sondern eine ganze Station in Betrieb zu haben, sobald die ISS nicht mehr lebensfähig sei. Putin äußerte Bedenken, dass ein Rückstand bei der Weltraumforschung dem russischen Programm schaden könnte, wenn die Entwicklung der neuen Station nicht zügig voranschreitet.

Juri Borissow, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, unterstützte Putins Entscheidung und betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeiten Russlands in der bemannten Raumfahrt aufrechtzuerhalten. Borisov betonte die Dringlichkeit, bis 2024 mit groß angelegten Arbeiten an der russischen Orbitalstation zu beginnen, um mögliche Kapazitätslücken zu vermeiden, die durch den Untergang der ISS vor der Fertigstellung der russischen Station verursacht werden.

Putin ging auf den jüngsten Misserfolg des Luna-25-Raumschiffs im August ein und versicherte, dass das Mondprogramm fortbestehen und aus den Fehlern lernen werde, und erklärte: „Fehler sind Fehler.“ Es ist eine Schande für uns alle. Das ist Weltraumforschung, und das versteht jeder. Es ist eine Erfahrung, die wir in Zukunft nutzen können.“ Borisov schlug die Möglichkeit vor, den nächsten Mondstart von seinem ursprünglich geplanten Datum im Jahr 2026 auf 2027 vorzuziehen.

Mit Russlands erneuertem Engagement für die Weltraumforschung verspricht die Zukunft russischer Weltraummissionen bahnbrechende Erfolge und Entwicklungen bei der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen über unseren Planeten hinaus.

FAQ

Wann wird das erste Segment der neuen russischen Orbitalstation in Betrieb gehen?

Präsident Putin erklärte, dass der erste Abschnitt der neuen russischen Orbitalstation bis 2027 in Betrieb genommen werden soll.

Was sind die Gründe für die Entscheidung Russlands, eine neue Orbitalstation zu errichten?

Russland will den Fortbestand seiner Fähigkeiten zur bemannten Raumfahrt sicherstellen, da die Ressourcen der Internationalen Raumstation (ISS) schwinden. Der Bau einer neuen Station wird es Russland ermöglichen, an der Spitze der Weltraumforschung zu bleiben.

Was ist mit Russlands erstem Mondschuss seit 47 Jahren passiert?

Bei Russlands erstem Mondflug seit 47 Jahren, dem Raumschiff Luna-25, kam es zu technischen Pannen, die im August zu einer Bruchlandung auf dem Südpol des Mondes führten. Trotz dieses Rückschlags brachte Putin seine Entschlossenheit zum Ausdruck, das Mondprogramm fortzusetzen und die gewonnenen Erfahrungen für künftige Missionen zu nutzen.

Wie sieht der Zeitplan für Russlands Mondprogramm aus?

Putin schlug die Möglichkeit vor, den nächsten Mondstart auf 2026 vorzuziehen, ein Jahr früher als das bisher geplante Datum 2027. Diese Anpassung zielt darauf ab, den Fortschritt im Mondprogramm zu beschleunigen.