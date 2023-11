Neue Orbitalstation: Russlands ehrgeiziger Schritt in die Zukunft der Weltraumforschung

Mit seinen Plänen zum Bau einer neuen Orbitalstation steht Russland vor einem ehrgeizigen Vorstoß in die Zukunft der Weltraumforschung. Präsident Wladimir Putin kündigte an, dass der erste Abschnitt dieses bahnbrechenden Projekts bis 2027 in Betrieb genommen werden soll, was einen wichtigen Meilenstein für das Raumfahrtprogramm des Landes darstellt.

Diese neue Orbitalstation gilt als natürliche Weiterentwicklung der russischen Weltraumforschungsbemühungen nach der Internationalen Raumstation (ISS). Während Moskau seine Beteiligung an der ISS bis 2028 verlängert hat, betonte Putin, dass die neue Station für die Zukunft der bemannten Raumfahrt von entscheidender Bedeutung sei. Ziel ist es, nicht nur die veraltete ISS zu ersetzen, sondern auch fortschrittliche wissenschaftliche und technologische Errungenschaften einzubeziehen, um sicherzustellen, dass sie die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich bewältigen kann.

Juri Borissow, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, unterstützte Putins Vision voll und ganz und betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeiten des Landes in der bemannten Raumfahrt aufrechtzuerhalten. Er betonte, dass sich die ISS dem Ende ihrer Lebensdauer nähere, was bedeutet, dass Russland umgehend mit der Arbeit an der neuen Orbitalstation beginnen müsse. Andernfalls könnte es zu einer kritischen Lücke in Russlands Raumfahrtkapazitäten kommen.

Trotz des Rückschlags bei der Bruchlandung der Luna-25 im August brachte Putin sein Engagement für die Fortsetzung des russischen Mondprogramms zum Ausdruck. Er erkannte die aufgetretenen technischen Pannen an und beschrieb sie als wertvolle Lehren für zukünftige Bemühungen in der Weltraumforschung. Borisov schlug vor, dass der nächste Mondstart möglicherweise sogar auf 2026 statt auf das bisher geplante Jahr 2027 verschoben werden könnte.

Der Bau und der erfolgreiche Betrieb der neuen Orbitalstation werden nicht nur die Präsenz Russlands im Weltraum stärken, sondern auch zu den weltweiten Bemühungen zur Weltraumforschung beitragen. Mit seiner fortschrittlichen technologischen Infrastruktur und seinem zukunftsorientierten Ansatz ist Russland bereit, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der bemannten Raumfahrt zu spielen.

FAQ

Was ist die neue Orbitalstation?

Die neue Orbitalstation ist Russlands ehrgeiziges Projekt zur Schaffung einer hochmodernen Raumstation, die die veraltete Internationale Raumstation (ISS) ersetzen wird.

Wann wird das erste Segment der neuen Orbitalstation in Betrieb gehen?

Laut Präsident Putin soll der erste Abschnitt bis 2027 in Betrieb genommen werden.

Warum ist die neue Orbitalstation notwendig?

Die neue Orbitalstation ist nötig, weil die Ressourcen der ISS knapp werden. Es wird nicht nur die ISS ersetzen, sondern auch fortschrittliche wissenschaftliche und technologische Errungenschaften für die zukünftige Weltraumforschung integrieren.

Welchen Einfluss wird die neue Orbitalstation auf das russische Raumfahrtprogramm haben?

Die neue Orbitalstation wird sicherstellen, dass Russland seine Fähigkeiten in der bemannten Raumfahrt aufrechterhält und Lücken in seinem Raumfahrtprogramm verhindert.

Wird Russland sein Mondprogramm trotz der jüngsten Rückschläge fortsetzen?

Ja, Präsident Putin bekräftigte das Engagement Russlands für sein Mondprogramm und erklärte, dass Fehler Teil des Lernprozesses bei der Weltraumforschung seien.