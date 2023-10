Russland beschleunigt Pläne für russische Orbitalstation und Mondprogramm

By

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat einen beschleunigten Zeitplan für die Entwicklung einer neuen russischen Orbitalstation angekündigt, nachdem Bedenken hinsichtlich der alternden Internationalen Raumstation (ISS) und möglicher Leistungslücken bei der bemannten Raumfahrt bestehen. Yuri Borisov, Chef von Roskosmos, betonte die Notwendigkeit, im Jahr 2024 mit groß angelegten Arbeiten zu beginnen, um die weitere Präsenz des Landes im Weltraum sicherzustellen.

„Die ISS erreicht das Ende ihrer Betriebslebensdauer, voraussichtlich um das Jahr 2030“, erklärte Borisov. „Wenn wir nicht sofort mit der Arbeit an einer russischen Orbitalstation beginnen, besteht aufgrund der Zeitlücke ein erhebliches Risiko, dass wir unsere Fähigkeiten verlieren. Wenn die ISS nicht mehr verfügbar ist, ist die russische Station möglicherweise nicht bereit.“

Der russische Präsident Wladimir Putin erkannte diese Bedenken an und bekräftigte sein Engagement für die Erforschung des Weltraums und die Fortsetzung des Mondprogramms. Putin brachte sein Wissen über die technischen Pannen zum Ausdruck, die zur Bruchlandung des Luna-25-Raumschiffs im August auf dem Südpol des Mondes führten. Er betonte, dass die gemachten Fehler ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses seien.

„Wir werden die Pannen beheben und das Mondprogramm fortsetzen“, versicherte Putin. „Die Erforschung des Weltraums ist ein komplexes Unterfangen, und es passieren zwangsläufig Fehler. Es ist eine kollektive Lernerfahrung, die unsere zukünftigen Missionen prägen wird.“

Angesichts der jüngsten Rückschläge schlug Borissow die Möglichkeit vor, den nächsten Mondstart auf 2026 vorzuziehen, ein Jahr früher als geplant. Diese Anpassung soll das Engagement Russlands demonstrieren, die Weltraumforschung voranzutreiben und seinen Mondbestrebungen wieder Schwung zu verleihen.

Mit der beschleunigten Entwicklung einer russischen Orbitalstation und der erneuten Fokussierung auf die Monderkundung will Russland seine Position als wichtiger Akteur bei Weltraumaktivitäten festigen und die langfristige Präsenz des Landes über die Lebensdauer der ISS hinaus sicherstellen.

Häufigste Fragen

1. Warum entwickelt Russland eine neue Orbitalstation?

Russland entwickelt eine neue Orbitalstation, um die potenzielle Kapazitätslücke zu schließen, nachdem die Internationale Raumstation (ISS) voraussichtlich im Jahr 2030 außer Betrieb ist. Durch den Beginn groß angelegter Arbeiten an einer russischen Orbitalstation im Jahr 2024 will Russland diese aufrechterhalten seine Fähigkeit in der bemannten Raumfahrt.

2. Ist Russland weiterhin dem Mondprogramm verpflichtet?

Ja, Russland bleibt seinem Mondprogramm treu. Trotz der jüngsten Rückschläge, einschließlich der Bruchlandung des Luna-25-Raumschiffs, hat Präsident Putin bekräftigt, dass es keine Pläne gibt, das Mondprogramm einzustellen. Tatsächlich erwägt Russland, den nächsten Mondstart auf 2026 vorzuziehen, um die Erforschung des Südpols des Mondes fortzusetzen.

3. Welches Ziel verfolgt Russland mit diesen Entwicklungen?

Russland möchte sich als bedeutender Akteur bei Weltraumaktivitäten etablieren und seine langfristige Präsenz über die Lebensdauer der ISS hinaus sicherstellen. Durch die Beschleunigung der Entwicklung einer russischen Orbitalstation und die Beibehaltung des Schwerpunkts auf der Monderkundung will Russland seine Position in der Weltraumforschung und wissenschaftlichen Forschung festigen.