Präsident Putin legt Ziel für Russlands neue Orbitalstation bis 2027 fest

Präsident Wladimir Putin gab am Donnerstag bekannt, dass Russland das erste Segment seiner neuen Orbitalstation bis 2027 in Betrieb nehmen will. Dieses ehrgeizige Projekt, das als natürlicher Nachfolger der alternden Internationalen Raumstation (ISS) angesehen wird, unterstreicht Russlands Engagement für die Weiterentwicklung der Weltraumforschung. Trotz Rückschlägen, darunter der gescheiterten Mondmission im August, betonte Putin, dass Russland sein Mondprogramm fortsetzen werde.

Die Entscheidung, die Beteiligung Russlands an der ISS bis 2028 zu verlängern, wird von Putin als vorübergehend angesehen und signalisiert seine Entschlossenheit, einen umfassenden Ersatz zu entwickeln. „Da die Ressourcen der Internationalen Raumstation erschöpft sind, müssen wir nicht nur ein Segment, sondern die gesamte Station in Betrieb nehmen“, erklärte Putin. Die Entwicklung der neuen russischen Orbitalstation ist entscheidend, um zu verhindern, dass Russland bei der bemannten Raumfahrt ins Hintertreffen gerät.

Juri Borissow, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, unterstützte Putins Haltung und betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeiten Russlands bei bemannten Raumfahrtmissionen aufrechtzuerhalten. Borissow betonte, dass Russland aufgrund des bevorstehenden Endes der ISS möglicherweise seine Fähigkeiten verlieren könnte, wenn nicht bis 2024 mit groß angelegten Arbeiten an der russischen Orbitalstation begonnen wird.

Trotz der technischen Pannen, die dazu führten, dass das Raumschiff Luna-25 im August am Südpol des Mondes abstürzte, erklärte Putin, dass das Mondprogramm fortgesetzt werde. Putin räumte die begangenen Fehler ein und betonte die wertvollen Erfahrungen, die aus solchen Rückschlägen gewonnen wurden, um sicherzustellen, dass diese in künftige Bemühungen einfließen werden. Borisov deutete sogar die Möglichkeit an, den nächsten Mondstart auf 2026 vorzuziehen.

Russlands ehrgeizige Pläne für eine neue Orbitalstation zeigen seine Entschlossenheit, an der Spitze der Weltraumforschung zu bleiben. Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Technologie möchte Russland eine Station schaffen, die nicht nur in der Lage ist, aktuelle Aufgaben zu erfüllen, sondern auch in der Lage ist, zukünftige Herausforderungen anzunehmen.

