Mit kompatiblen Mechanismen werden die Grenzen winziger mechanischer Geräte erweitert

Mechanische Betätigungen sind für das Funktionieren der modernen Gesellschaft unerlässlich, von Motoren bis hin zu Schaltern und Hebeln. Die Skalierung dieser Mechanismen auf mikroskopische Ebenen stellt jedoch Herausforderungen dar. Reibung und mechanische Festigkeit werden zu erheblichen Hindernissen bei der Herstellung funktionaler Geräte im miniaturisierten Maßstab. Mark Rober untersucht in Zusammenarbeit mit der Brigham Young University (BYU) und ihrer Compliant Mechanism Research-Gruppe in einem aktuellen Video, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können.

Die Lösung liegt in der Verwendung eines nachgiebigen Mechanismus (CM), der Rahmen, Federmechanismus und Auslöser in einer einzigen Struktur vereint. Mithilfe dieses Ansatzes wurde eine Blasterpistole in Ameisengröße entworfen und nach mehreren Iterationen als STL-Dateien auf Thingiverse geteilt.

Die Innovation endet hier nicht. Das Team experimentierte auch mit Kohlenstoffnanoröhren (CNTs), um eine noch kleinere Version des Blasters zu entwickeln. Allerdings erfordert die Handhabung dieses empfindlichen Geräts Präzisionsinstrumente, da es leicht zerstört werden kann. Dennoch ist es wie seine größeren Gegenstücke immer noch in der Lage, Projektile abzufeuern.

Die Forscher des Salk Institute for Biological Studies gingen noch einen Schritt weiter und entwickelten mithilfe von DNA eine selbstorganisierende Version des Blasters. Bei dieser Technik wird eine Seite einer DNA-Kette selektiv mit passenden ACGT-Molekülen auf beschichteten Trägern unterstützt. Wenn diese Moleküle in einer Lösung kombiniert werden, organisieren sie sich selbst zu anpassbaren Strukturen, die möglicherweise nachgiebige Mechanismen umfassen, die die medizinische Wissenschaft revolutionieren könnten.

Es bleibt zwar ungewiss, wann T-Zellen mit molekülgroßen Blasterpistolen ausgestattet werden oder Medikamente mithilfe von Nanobots mit winzigen Pfeilen verabreicht werden, doch nachgiebige Mechanismen dürften bei diesen Fortschritten eine wichtige Rolle spielen.

