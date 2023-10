Satellitentechnologie revolutioniert den Hochwasserschutz in Japan: Lehren aus den Katastrophen 2017–2018

By

Die verheerenden Überschwemmungen in Japan in den Jahren 2017 und 2018 haben wertvolle Erkenntnisse darüber geliefert, wie Satellitentechnologie die Reaktion auf Großereignisse revolutionieren kann. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (TMNF), ein führendes Versicherungsunternehmen, erkannte die Notwendigkeit, seine Fähigkeiten zur Bekämpfung von Überschwemmungen zu verbessern, und wandte sich als Lösung der Satellitentechnologie zu.

Die traditionellen, bodengestützten Methoden zur Bewertung von Überschwemmungsschäden durch TMNF führten zu erheblichen Verzögerungen bei der Schadenszahlung und wirkten sich negativ auf das Kundenerlebnis insgesamt aus. Um diese Herausforderungen zu meistern, versuchte TMNF, modernste Technologie in sein Versicherungsökosystem zu integrieren und arbeitete mit Insurtech-Unternehmen zusammen, um innovative Lösungen innerhalb seiner Geschäftstätigkeit zu entwickeln.

Das Unternehmen wandte sich an ICEYE, den Betreiber der weltweit größten Radarsatellitenkonstellation und globalen Anbieter von Gefahrendaten, um seine Fähigkeiten zur Reaktion auf Überschwemmungen zu verbessern. Die Radartechnologie mit synthetischer Apertur von ICEYE erwies sich als bahnbrechend, da sie die Wolkendecke durchdringen und hochauflösende Daten über das Ausmaß und die Tiefe der Überschwemmungen liefern konnte. Durch den Einsatz proprietärer Algorithmen und die Zusammenführung von Hilfsdatensätzen ermöglichte ICEYE TMNF eine genaue Einschätzung der durch die Überschwemmungen verursachten Schäden.

Die Integration der Satellitentechnologie beschleunigte nicht nur den Prozess der Bewertung von Überschwemmungsschäden, sondern ermöglichte es TMNF auch, die mit herkömmlichen Methoden verbundenen Einschränkungen zu überwinden. Im Gegensatz zu bodengestützten Beurteilungen wurde die Satellitentechnologie nicht durch bewölktes Wetter oder fehlendes Tageslicht beeinträchtigt. Dieser Durchbruch versorgte TMNF mit zeitnahen und genauen Daten, was eine schnelle Schadenszahlung ermöglichte und das gesamte Kundenerlebnis verbesserte.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen TMNF und ICEYE verdeutlichte das enorme Potenzial der Satellitentechnologie zur Verbesserung der Katastrophenhilfe. Es zeigte, wie wertvoll die Integration von Erdbeobachtungsfunktionen in Versicherungsökosysteme ist, um die Auswirkungen von Großereignissen wie Überschwemmungen besser zu verstehen und abzumildern.

