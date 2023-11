Das Chicxulub-Event: Enthüllung der Auswirkungen von Staub auf Dinosaurier

By

Das Aussterben der Dinosaurier, das durch den katastrophalen Absturz des Asteroiden Chicxulub vor der Küste Mexikos vor 66 Millionen Jahren verursacht wurde, hat Wissenschaftler lange Zeit in Verlegenheit gebracht. Eine kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichte Studie bietet jedoch eine neue Perspektive darauf, warum diese mächtigen Kreaturen nach diesem verheerenden Ereignis ihren vorzeitigen Untergang erlebten.

Frühere Forschungen konzentrierten sich auf die Rolle erhöhter Schwefelkonzentrationen in der Atmosphäre, die eine unwirtliche Umgebung für das Leben auf der Erde schaffen. Der Chicxulub-Asteroid, der größte astronomische Körper, der jemals auf unserem Planeten einschlug, hinterließ im Golf von Mexiko einen kolossalen, 112 Kilometer breiten Einschlagskrater. Bei dieser Kollision wurde eine enorme Menge Schwefel – irgendwo zwischen 30 und 500 Gigatonnen – in die Atmosphäre freigesetzt. Der Schwefel bildete mit anderen Gasen Sulfataerosole, was zu einem dicken Gasschleier führte, der das Sonnenlicht blockierte und zu einem globalen Temperaturabfall von 3.6 bis 14.4 Grad Fahrenheit führte.

Während der Temperaturrückgang für kaltblütige Reptilien wie Dinosaurier tödlich gewesen wäre, schlägt die Studie von Nature Geoscience einen alternativen Mechanismus für ihr Aussterben vor. Das belgische Forscherteam vermutet, dass Feinstaubpartikel, die aus dem pulverisierten Gestein an der Einschlagstelle entstehen, eine entscheidende Rolle spielten. Dieser Staub wäre hoch in die Atmosphäre katapultiert worden und hätte auf der Erdoberfläche eine längere Dunkelheit verursacht, die etwa zwei Jahre anhielt.

Das Fehlen von Sonnenlicht stoppte die Photosynthese, einen entscheidenden Prozess für das Überleben der Pflanzen, was zu einer unmittelbaren Bedrohung für das gesamte Pflanzenleben führte. Ohne eine nachhaltige Nahrungsquelle waren pflanzenfressende Tiere und ihre Raubtiere in unmittelbarer Gefahr. Der Zusammenbruch des Nahrungsnetzes, ausgelöst durch die Einstellung der Photosynthese, führte letztlich zum Aussterben der Dinosaurier und unzähliger anderer Arten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was hat das Aussterben der Dinosaurier verursacht?

Das Aussterben der Dinosaurier wurde hauptsächlich durch den Asteroidenabsturz von Chicxulub vor der Küste Mexikos verursacht, der zu einer Kombination von Faktoren führte, darunter erhöhte Schwefelkonzentrationen und das Vorhandensein von Staub in der Atmosphäre.

Wie führte der Asteroideneinschlag zum Untergang der Dinosaurier?

Der Asteroideneinschlag von Chicxulub verursachte aufgrund erhöhter Schwefelkonzentrationen und des Vorhandenseins von Feinstaub in der Atmosphäre eine erhebliche globale Abkühlung. Der daraus resultierende Temperaturrückgang führte in Kombination mit längerer Dunkelheit zum Stillstand der Photosynthese, zum Zusammenbruch des Nahrungsnetzes und zum Aussterben der Dinosaurier.

Welche Rolle spielte die Photosynthese beim Aussterben?

Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid in Energie umwandeln, das Pflanzenleben erhalten und Sauerstoff freisetzen. Die Einstellung der Photosynthese aufgrund des Asteroideneinschlags machte Pflanzen überlebensunfähig, was zum Aussterben pflanzenfressender Tiere und in der Folge auch der fleischfressenden Raubtiere, die sich auf sie stützten, führte.

Quelle: BBC