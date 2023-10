Dunkle Materie könnte sich durch pulsierende Sterne offenbaren, sagen Astrophysiker

By

Astrophysiker der Universitäten Amsterdam und Princeton haben eine bahnbrechende Studie durchgeführt, die darauf hindeutet, dass dunkle Materie möglicherweise durch das schwache zusätzliche Leuchten pulsierender Sterne entdeckt werden könnte, wenn sie aus Teilchen besteht, die Axionen genannt werden. Dunkle Materie ist eine mysteriöse Substanz, die 85 % der gesamten Materie im Universum ausmacht. Aufgrund ihrer fehlenden signifikanten Wechselwirkung mit Licht und anderen Teilchen kann sie jedoch mit herkömmlichen Methoden nicht nachgewiesen werden.

Axionen sind hypothetische Teilchen, die in den 1970er Jahren eingeführt wurden, um Diskrepanzen im Verhalten subatomarer Teilchen zu erklären. Es wird angenommen, dass sie schwache Wechselwirkungen mit bekannten Teilchen haben, was sie zu einem plausiblen Kandidaten für die Bestandteile der Dunklen Materie macht. Die Herausforderung bei der Erforschung der Dunklen Materie bestand schon immer darin, ihr Vorhandensein nachzuweisen. Neuere theoretische Modelle deuten jedoch darauf hin, dass sich Axionen in nachweisbares Licht umwandeln können, wenn sie starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt werden.

Die stärksten elektromagnetischen Felder, die es gibt, gibt es um rotierende Neutronensterne, sogenannte Pulsare. Pulsare senden bei ihrer schnellen Drehung intensive Radiowellenstrahlen aus, die von der Erde aus leicht zu beobachten sind. Darüber hinaus erzeugen Pulsare aufgrund ihrer schnellen Rotation starke elektromagnetische Felder, was sie zu potenziellen Fabriken für die Axionproduktion macht. Es wird angenommen, dass ein einzelner Pulsar jede Sekunde eine beträchtliche Anzahl von Axionen erzeugen könnte, von denen sich einige in beobachtbares Licht umwandeln könnten.

Um diese Theorie zu testen, entwickelte ein Team aus Physikern und Astronomen aus den Niederlanden, Portugal und den Vereinigten Staaten einen umfassenden theoretischen Rahmen. Ziel dieses Rahmenwerks war es, die Produktion, das Entweichen und die Umwandlung von Axionen um Pulsare herum zu verstehen. Mithilfe fortschrittlicher numerischer Plasmasimulationen konnten die Forscher die zusätzlichen Radiosignale quantifizieren, die von Axionen im Vergleich zu den intrinsischen Emissionen von Pulsaren erzeugt werden.

Es wurden Beobachtungen an 27 nahe gelegenen Pulsaren durchgeführt, aber leider wurden keine Hinweise auf Axionen gefunden. Diese Ergebnisse sind jedoch immer noch von Bedeutung, da sie die bisher strengsten Grenzen für die Wechselwirkung zwischen Axionen und Licht liefern. Während die Suche nach Dunkler Materie weitergeht, bietet diese Studie neue Einblicke in mögliche Nachweismethoden.

Quellen:

– Websites der American Physical Society (Zeitschrift)

– Astrophysiker der Universitäten Amsterdam und Princeton