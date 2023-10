Neue Entdeckung stellt aktuelle Theorie des Pulsarverhaltens in Frage

Wissenschaftler des CNRS und des CEA haben in einem internationalen Team eine bemerkenswerte Entdeckung über das Verhalten von Pulsaren gemacht. Jüngste Beobachtungen des Vela-Pulsars, eines der der Erde am nächsten gelegenen Pulsare, haben Strahlung offenbart, die etwa 200-mal energiereicher ist als zuvor beobachtet. Diese am HESS-Observatorium gemachte Entdeckung hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufregung gesorgt und widerspricht der allgemein akzeptierten Theorie über die Beschleunigung und das Verhalten von Pulsaren.

Pulsare sind kleine, dichte tote Sterne, die Strahlen elektromagnetischer Strahlung aussenden, ähnlich wie kosmische Leuchttürme. Diese Strahlen streichen in regelmäßigen Abständen durch den Weltraum. Die vorherrschende Theorie besagt, dass Partikel, die in der Nähe der Oberfläche von Pulsaren erzeugt werden, entlang ihrer Magnetfeldlinien zu den Rändern ihrer Magnetosphäre beschleunigt werden. Die Beobachtungen des Vela-Pulsars stellen diese Theorie jedoch in Frage.

Die am HESS-Observatorium nachgewiesene Strahlung ist deutlich energiereicher als erwartet. Dieser Befund wirft Fragen zu den Beschleunigungsprozessen auf, die in stark magnetischen astrophysikalischen Objekten auftreten. Dies deutet auch darauf hin, dass unser derzeitiges Verständnis des Pulsarverhaltens möglicherweise überarbeitet werden muss.

Der Vela-Pulsar befindet sich relativ nahe an der Erde und ist daher ein idealer Kandidat für detaillierte Beobachtungsstudien. Die Beobachtungen am HESS-Observatorium, das eine Reihe von Teleskopen in Namibia nutzt, liefern wertvolle Einblicke in die Natur von Pulsaren und die in ihren Magnetosphären auftretenden Phänomene.

Diese bahnbrechende Entdeckung wird in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht. Es ebnet den Weg für weitere Forschung und ein tieferes Verständnis der extremen Umgebungen und Beschleunigungsmechanismen in Pulsaren.

Quellen:

– Das High Energy Stereoscopic System (HESS), eine Reihe von Teleskopen in Namibia, die zur Untersuchung kosmischer Gammastrahlen eingesetzt werden

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) und CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), französische Forschungseinrichtungen, die an der Studie beteiligt waren

Definitionen:

– Pulsar: Kleine, dichte tote Sterne, die Strahlen elektromagnetischer Strahlung aussenden.

– Magnetosphäre: Der Raumbereich um ein Himmelsobjekt, in dem das Magnetfeld des Objekts das Verhalten geladener Teilchen dominiert.

– Astrophysik: Bezieht sich auf die Untersuchung physikalischer Phänomene, die im Weltraum auftreten.